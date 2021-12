Red Bull Homerun ve Špindlu: Cristovao na prkně zajel Habance, bavil tetris

Ve Špindlerově Mlýně pokračoval druhou zastávkou seriál Red Bull Homerun a byla to událost plná adrenalinu, pohody i kamarádských soubojů. Zapojili se do nich i zpěvák Ben Cristovao, motocyklový pilot Filip Salač nebo skateboardista Max Habanec.

Že by to byl den jako stvořený pro párty na sněhu, se říct nedá. Počasí vypadalo spíš jako z dobrodružného filmu, ale to k horám patří taky a dvě stovky milovníků rychlosti a desítky milovníků sněžného parketu to rozhodně neodradilo.

Od brzkého dopoledne dávaly beaty od DJs jasně znát, kam zamířit a kde to bude pořádně žít. Místa v závodu zmizela rychleji než drinky na rozlučce.

„Já jsem vážně nadšenej, nejde ani tak o závod, ale o celý tenhle vibe. Vyrazil jsem na hory a potkal tady kámoše, který jsem neviděl roky. A o tom to je. Užívat, potkat se. To mě na tom neskutečně baví,” sdílel Ben Cristovao, který si trať sjel na prkně po pár letech.

Motocyklový závodník Filip Salač se na závod pořádně rozjezdil a dal si na sjezdovce rovnou celý den.

„Je to crazy akce a jsou tady strašně fajn lidi, rozhodně tuhle akci chci zažít znovu,“ sliboval Salač, i když závod si projel pro jistotu na pohodu.

Špindl si pro závodníky nachystal červenou sjezdovku a pořádné zázemí na after party. Závodilo se v klasickém formátu – poslední lanovkou ke startu, pak doběhnout k lyžím či snowboardu a po sjezdovce co nejrychleji dolů.

Závod ozdobili účastníci v kostýmech, bublinkových fóliích, oblečení jako lidské krabice na lyžích nebo bandičky, co vypadají, že cestovaly v čase. O kostýmy na tomhle eventu rozhodně nebyla nouze.

Atmosféru opepřili také bikeři Michal Maroši a Tomáš Slavík, kteří se znovu rozhodli, že si dají sjezdovku na biku. Celou sjezdovku zvládli přibližně za úctyhodné 4 minuty. Možná jim hrálo do karet, že na sjezdovce byl, na rozdíl od předchozího závodu na Ještědu, místo ledu sníh jak máslíčko.

To rozhodně ocenili i všichni jezdci. Především ti, kdo si dali rovnou dvě zastávky za sebou. Letec Martin Šonka si jízdu na Ještědu natrénoval a ve Špindlerově Mlýně ji projel jak nic. „Je mi samozřejmě trochu líto, že nejsem první, ale budu muset makat na tom sprintu,” smál se.

Max Habanec měl na startu problémy s vázáním, a než ho dal do pořádku, Ben Cristovao mu na trati frnkul o pořádný kus.

Zatímco na Ještědu byli v cíli nejdřív samí lyžaři, tentokrát byl už třetí v cíli nejrychlejší snowboardista Jakub Žernava. Celou svoji jízdu, ve které pokořil 1950 metrů dlouhou sjezdovku, zvládnul za 2:35,6 minuty, což je jenom sedm vteřin za vítězným lyžařem Radimem Palánem, který zopakoval své vítězství z Ještědu.

Akce ve Špindlerově Mlýně byla unikátní především nápaditými kostýmy. Po sjezdovce jeli třeba banán, horský démon v kožených kalhotech, Superman, dinosaurus nebo obrovské množství chlupatých a hebkých převleků různého typu. V kategorii kostýmů pak vyhrál tetris.

Seriál Red Bull Homerun pokračuje dalšími třemi závody po Novém roce, nejbližší zastávka bude 15. ledna v Peci pod Sněžkou. Přihlásit se můžete na stránkách redbull.cz/homerun.

DALŠÍ ZASTÁVKY RED BULL HOMERUN

15. 2022 Pec pod Sněžkou

22. 1. 2022 Dolní Morava

29. 1. 2022 Špičák