Ukrajinské ikony Bubka či Ševčenko: co dnes dělají a jak se staví k válce?

Legendární ukrajinský útočník pochází z kyjevské oblasti. Po konci aktivní kariéry se vrhl na trenéřinu. Naposledy působil v italském Janově, kde však jeho štace skončila dříve, než se vůbec stihla pořádně rozběhnout. Od listopadu do ledna vedl mužstvo v 11 zápasech, vyhrál jediný v Italském poháru nad Salernitanou 1:0. V lize dovedl tým ke třem remízám a šesti prohrám, jednu porážku přidal navrch i v další fázi poháru. I on vyjádřil podporu Ukrajině. Na svém Twitteru zveřejnil příspěvek z demonstrace na londýnském Trafalgarském náměstí, kde před Nelsonovým sloupem pózuje s ukrajinskou vlajkou kolem krku. „Stop válce na Ukrajině. Sláva Ukrajině,“ napsal k dvěma fotografiím, přičemž na jedné z nich je s malými dětmi.

Proslavil se svými úspěchy v boxu. Olympijský vítěz z Atlanty 1996 ve váhové kategorii nad 91 kg a mistr světa v těžké váze jde příkladem. Narukoval do záloh, které brání Kyjev. Jeho bratr Vitalij na svých sociálních sítích zveřejnil video, kde Vladimir apeluje na pomoc demokratického světa, aby pomohl zastavit válku, kterou Rusové odstartovali. „Není čas čekat, zítra může být pozdě. Prosím, pojďte do akce. Celý svět musí zaměřit své úsilí na ukončení této války,“ zdůraznil Vladimir. Oba bratři jsou od počátku válečného konfliktu aktivní. „Bráníme naše město! Snaží se zničit Kyjev a naši zemi! Musíme vydržet! Sláva Ukrajině,“ napsal Vitalij v uplynulých dnech na Twitteru. Naposledy poděkoval Anne Hidalgové, starostce Paříže, za solidaritu francouzské metropole k celé Ukrajině v boji proti, jak sám řekl, ruským vetřelcům.

Na biatlonových tratích zápolila už s Gabrielou Soukalovou či Veronikou Vítkovou. Letos absolvovala svou čtvrtou olympiádu. V Pekingu byla součástí ukrajinské ženské štafety, která si dojela pro sedmé místo. „Tohle je podle vás mír? Jeb*te na nás jaderné zbraně a my vám máme děkovat a modlit se za vás? Vy, že jste mírotvůrci?“ rozzlobila se zlatá medailistka ze ZOH v Soči 2014 na svém instagramu. „Někdo se připravuje na mistrovství světa, někdo na noc v protileteckém krytu. Kdy lidé přijdou k rozumu. Evropo, copak to nevidíš? Dnes jsme to my, zítra to budete vy,“ napsala dříve mistryně světa ve sprintu z Nového Města na Moravě 2013.