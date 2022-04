Sexuální agresor trénuje! U mládeže je kouč odsouzený za obtěžování

Bojové sporty dokážou změnit život k lepšímu. Takových případů je mnoho. Dobrý trenér může dát bouřlivákům disciplínu a nasměrovat je k tomu, aby přebytečnou energii ventilovali jen v ringu a podle pravidel. Kouč má navíc někdy u svěřenců větší respekt než rodiče. Velký problém ale nastává, když této role zneužije. A to je případ Martina Zavorala, který v minulosti trénoval i českou kickboxerskou reprezentaci.

Právě on byl v polovině února pravomocně odsouzen ke třem letům vězení s pětiletou podmínkou za sexuální obtěžování a útoky. Dvě dívky, jež na zvrhlého trenéra upozornily, přitom popisovaly naprosto nepřijatelné chování.

Zavoral se u soudu ke všemu přiznal, čímž vlastně využil v průběhu hlavního líčení takzvaný „institut prohlášení viny“ a odešel ze soudní síně s podmíněným trestem. Hrozilo mu přitom vězení v rozmezí od dvou do deseti let.

Trest v praxi

Zatímco Zavoralovy oběti na hrozné zážitky nikdy nezapomenou, trenér dál rozdává rady v gymu Studio Fighter’s. Bylo tomu tak alespoň před pár dny, kdy jeho působiště na Praze 6 navštívil reportér Seznam Zpráv a na místě viděl odsouzeného kouče u sparingu dvou dívek ve věku patnáct a sedmnáct let. Nasazoval jim rukavice a dával rady. Podle Zavorala se ale o trénink nejednalo. Deník Sport navíc zjistil, že lidem ve svém okolí často tvrdí, že přiznání u soudu učinil jen proto, aby měl mírnější trest, ale popsaného jednání se vlastně nedopouštěl. Pokoušeli jsme se trenéra kontaktovat. Po představení volajícího zavěsil, později už telefon nezvedal a na SMS neodpověděl.

Na popsanou situaci zareagoval znovu i Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění. „Současné chování a prohlášení pravomocně odsouzeného Martina Zavorala ve veřejných prostředcích považujeme za naprosto neakceptovatelné,“ stojí například ve vyjádření, pod nímž je podepsán Jiří Mulač, předseda svazu.

„Výkonný výbor ČSFu se od tohoto jednání jednoznačně distancuje a v rámci své pravomoci dané stanovami pozastavuje s okamžitou platností členství pana Martina Zavorala… Přičemž na nejbližší Konferenci ČSFu předloží návrh na jeho vyloučení. Výkonný výbor dále podává podnět k prošetření možného porušení zákazu trénování osob mladších 18ti let příslušným státním orgánům.“

Svaz navíc stál od samého počátku kauzy jasně na straně poškozených dívek. Zavorala vyloučil z reprezentace a zavedl opatření, aby se do budoucna předešlo něčemu podobnému. „Od této kauzy je na každém soustředění vždy přítomna nějaká žena, takže svěřenci už nikdy nebudou jenom s trenérem –mužem. A rozesílali jsme všem reprezentantům informace, na koho se mají obrátit, kdyby měli jakýkoliv problém,“ vyjmenoval Mulač pro deník Sport některé ze zavedených změn. Osobně považuje případ za něco, co hrubě poškozuje bojové sporty a už se nikdy nesmí opakovat.

„Kecy a alibismus“

Kauza vzbudila velkou odezvu i mezi bojovníky. „Připadá mi to celý úplně zvrhlý. Myslím postoj trenéra teď po vynesení rozsudku. Je neuvěřitelný, jak to bagatelizuje,“ říká rozhořčeně úspěšný český kickboxer Michal Reissinger. „Vždyť se k tomu jasně přiznal u soudu. Kdyby mě někdo z něčeho takového obvinil, tak to budu odmítat, protože bych věděl, že jsem nic neudělal. I kdybych měl riskovat, že půjdu do vězení. On teď chce tvrdit, že se přiznal pod tlakem, protože to bylo snazší východisko… To jsou podle mě jen kecy a alibismus,“ má jasno trojnásobný český šampion.

A čeho se měl trenér Zavoral konkrétně dopouštět?

„Začalo to tím, abych poslala fotku, jak trénuju. Pak chtěl fotky ve spodním prádle, pak bez podprsenky a nakonec i komplet nahaté,“ popsala jedna z obětí serveru Seznam Zprávy. „Tvrdil, že správný reprezentant má mít kuráž, být sebevědomý a ty fotky že jsou důkaz, že mám na to být reprezentant.“

Kouč měl tak zjevně ozkoušený postup, jak díky své autoritě dívky ovlivnit, aby mu byly po vůli. A to čím dál častěji. Nezůstalo ale jen u posílání fotek a videí. Měl se před nimi ukájet nebo chtít, aby ho uspokojovaly rukou.

Jedna z dívek například popsala zážitek z července 2019. Měla tehdy soukromý trénink, po němž za ní Zavoral vlezl do dámských šaten. „Byla jsem v podprsence a kalhotkách. Podprsenku mi sundal, osahával mě na prsou i dole, vzal mi ruku, dal si ji na své přirození a dělal ten pohyb s mojí rukou,“ popsala oběť. „Vymlouvala jsem se, že musím jít na autobus, že musím vyzvednout bráchu ze školky, ale nic nepomáhalo, nechtěl přestat. Byla jsem v pasti. Skříňka vedle skříňky, uzavřený starý sklep, tma skoro všude, bylo to nekonečný. Mám z toho hrozný sny doteď.“

Zážitky s trenérem se samozřejmě podepsaly na psychice obou děvčat. „Přestala jsem spát. Měla jsem noční můry, úzkosti se objevovaly i přes den. Začala jsem zvracet, nemohla jsem jíst, nemohla jsem se soustředit na školu. Nakonec jsem se o Vánocích v roce 2019 zhroutila a sekla s reprezentací i s kickboxem.“ Dříve oblíbenému sportu už se nevěnuje ani druhá dívka.

Trenér Zavoral bude vyšetřován ve věci porušení podmínečného trestu. Navíc se už přihlásila další jeho oběť.