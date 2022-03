„Box není jenom o tvrdosti a o síle, je to také chytrý sport,“ uvedl Karlos Vémola na úvod pořadu. Jelikož jeho zápas s Marpem se už blíží (21. května), tak si do nového dílu pozval profesionálního boxera a trenéra Štěpána Horvátha, několikanásobného mistra Evropy. „Oba dva umíte prd, takže důležitá bude taktika a strategie, kterou zvolíš,“ poradil Vémolovi.

KARLOS SHOW: Horváth a Cverna o boji s Marpem. A co zápasy celebrit?

O zápasu Vémola vs. Marpo promluvil i druhý host Alexander Cverna. „Ty máš sílu a tlak býka. Vypinkal bych si to a pak bych ho seknul. On neudrží rány,“ řekl. Sám má za sebou nedávný duel proti Pirátovi (Samuelu Kristofičovi). „To nebyl ani zápas, to byla kočka s myší, on furt utíkal. To není žádný zápasník ani boxer, ani ránu nemá. Kdyby přišel blíž a chtěl se poštípat, tak ho sundám a odvezou ho na nosítkách,“ zmínil razantně.

Kromě rad pro Vémolu a několika vtipných příhodách kamaráda Cverny padla řeč i na zápasy celebrit, které bývají obrovsky sledované. „Určitě to neubližuje. Když se jako boxer koukám na zápas, kde jsou takové hvězdy, tak očekávám, že to bude mít i nějaké grády. Někdy to tak ale není. Je těžké říkat, co je špatně a co dobře. Vždycky to nějaké fanoušky přiláká, lítá v tom spoustu peněz. Když bych si měl ale vybrat, tak bych to zatrhnul,“ uvedl Horváth.