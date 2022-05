Sport chce od EU peníze na energie. Nájmy bývají pro sportoviště likvidační

Česko bude 1. července přebírat předsednictví v Radě EU ve chvíli, kdy sportovní hnutí drtí rostoucí náklady na energie ve spojitosti se zastaralou infrastrukturou a nedostatkem peněz ze státního rozpočtu.

„Nájmy raketově rostou, pro sportoviště to bývá likvidační. Národní sportovní agentura (NSA) denně registruje žádosti o podporu od spolků, kterým vzrostly náklady na energie o dvě stě až tři sta procent. Je jasné, že to pro ně musí být likvidační,“ říká předseda NSA Filip Neusser.

V oblasti sportu tak Česko během svého předsednictví vyvolá diskuzi o možném systémovém řešení prostřednictvím fondů Evropské unie.

„Víme, že je to aktuální po celé Evropě. Rádi bychom, aby byl v budoucnosti vypsaný program na podporu energeticky náročných sportovišť. Aby v České republice vzniky desítky, možná stovky nových sportovišť, jejichž energetická náročnost bude na dvaceti procentech,“ říká Neusser. „Pokud se bavíme o tom, že bychom chtěli zmenšit závislost na ruském plynu, tak je to obrovské téma.“

Český sport je teď v nepříjemné situaci kvůli výraznému poklesu podpory ze státního rozpočtu. Vloni bylo například v důležitém programu na provoz a údržbu sportovišť vyčleněno 550 milionů korun, letos se ale zatím počítá jen s asi sto miliony.

„Na schůzce s panem ministrem financí Stanjurou budu začátkem června řešit navýšení do tohoto programu. Je to klíčové pro záchranu českých klubů,“ říká Neusser. „Ale není to systémové řešení. Je potřeba posílit investice v oblasti sportu tak, aby nám vznikaly sportoviště, které by nebyly tak energeticky náročné. NSA byla bohužel tento rok seškrtaná o třicet procent právě v oblasti investic. Doufejme, že do budoucna to bude jiné.“

I proto by případné prostředky z Evropské unie mohly zásadně pomoct.

„Potřebujeme se dostat na co nevyšší částku. Víme, že připravenost ve sportovní infrastruktuře je obrovská. V regionální infrastruktuře máme převis kolem pěti miliard korun,“ uvedl Neusser.

Šéf NSA také plánuje jednat s ministerstvem průmyslu a obchodu o tom, jak by sportu mohly pomoct prostředky z Národního plánu obnovy.

„Je tam kolem dvou set miliard korun a není tam ani zmínka o sportu a sportovní infrastruktuře. To je něco, s čím se nedokážu smířit,“ říká Neusser.

Jedním z hlavních témat českého předsednictví budou také důsledky ruské války na Ukrajině.

„Souvisí to se sportem, s podporou ukrajinských sportovců, podporou fair play,“ řekl Gazdík. „Na začátku března jsme zvládli koordinovaný postup při nastavování sankcí proti Rusku a Bělorusku. Symbolické fair play, o kterém sport je, se musí přenést do mezinárodní politiky a mezinárodního prostředí.“