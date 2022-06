NOVÝ VÝZKUM: Češi méně sportují, hokej a Jágr vládne všemu

Fotbal až osmý? Kontroverzní výzkum, který si zadala Národní sportovní agentura u Českého národního panelu, vloni v zimě pořádně rozdmýchal atmosféru. Jak sporným zadáním, tak citlivým navázáním výsledků na rozdělování státních dotací. Čerstvá zjištění sondy do českého sportu, od společnosti Kantar, přinesla méně skandálních dat.

Nejsledovanějším sportem je znovu hokej, fotbal se však usadil hned na druhém místě. Výsledky se příliš neliší od podobného průzkumu Kantaru z roku 2018. Na nejvyšších příčkách se právě jen fotbal v popularitě sledování dostal před biatlon. Jak je možné, že se výsledky fotbalu tak liší od šetření pro NSA?

„Když se jinak zeptáte, dostanete jinou odpověď,“ vysvětluje Viktor Havliš, tvůrce průzkumu Kantaru. „Snažili jsme se být co nejneutrálnější, zjistit stav věcí, jak je. Nemáme žádnou motivaci, jak by to mělo vyjít. Zadáním bylo zjistit, jak Češi sledují sport.“

Oba konkurenční výzkumy byly zpracovány metodou CAWI, tedy internetovým dotazníkem. NSA prezentovala výsledky na základě otázky „Do jaké míry jsou podle vás osobně atraktivní následující sporty z pohledu diváka?“ Účastníci pak dávali všem sportům známky od jedné do deseti a výsledkem byl jejich průměr.

Tentokrát respondenti vyjadřovali vztah ke sportům prostřednictvím výběru jedné ze čtyř možností. Za hokejem a fotbalem skončil třetí biatlon, následován sjezdovým lyžováním, tenisem a atletikou.

Výzkum probíhal na reprezentativním vzorku české populace ve věku 16-65 let v prosinci 2021 a zkoumal i obecný vztah Čechů ke sportu.

„Bylo zajímavé vidět, co se dělo se sportem po covidu, jak moc sportujeme,“ řekla Petra Průšová, CEO Kantaru pro střední a východní Evropu. „Nejdůležitější sdělení je, že lidé sportovali méně. Ti, co sportovali předtím, sportovali ještě víc. Ti, co byli trochu línější, se stali ještě línější. Sport je velmi oblíbená volnočasová aktivita, ale aktivní sportování kleslo. Vzrostlo sledování televize, hlavně u mladých lidí.“

Oproti roku 2018 v pořadí nejpopulárnějších aktivních sportů stále vedou cyklistika, turistika a běh. Populárnější je kondiční cyklistika a dlouhodobě se v desítce objevuje i plavání. Výzkum se také zajímal o spontánní zmínky o sportovcích a sportovních legendách. V obou kategoriích se nejčastěji objevovalo jméno hokejisty Jaromíra Jágra. Mezi aktivními sportovci ho následovaly Martina Sáblíková a Ester Ledecká, jako legendu si kromě něho lidé pamatují především vytrvalce Emila Zátopka.

„Jaromír Jágr je spolu s Emilem Zátopkem považován za největší legendu. Je unikátní, že je mezi současnými sportovci i legendami,“ komentovala to Průšová. „Mezi sportovci si polepšil Lukáš Krpálek, který se dostal do top pětky.“