Legenda Frintová se loučí. V čem je nenahraditelná? Čekají rodina a pralinky

Je to ikonické místo triatlonu. Karlovy Vary mu nabízejí jednu z nejkrásnějších a nejtěžších tratí na okruhu Světového poháru. Vendula Frintová se na ni ale v neděli při City Triathlonu už nevydá. Čtyřnásobná účastnice olympijských her vyhrála kromě jiného i čtyři závody Světového poháru, dvakrát přímo v Karlových Varech na populární trati, která kombinuje plavání na Rolavě, cyklistický okruh s extrémním výšlapem na Zámecký vrch a běh v údolí říčky Teplé. Teď už se ale chystá na novou životní kapitolu.

Kdy padlo definitivní rozhodnutí, že už v Karlových Varech nebudete závodit?

„Do posední chvíle jsem doufala, že na startu stát opravdu budu. Já jsem tam zažila všechno, už v roce 2003 jsem vyhrála v soutěži družstev s českým týmem první medaili na mistrovství Evropy. Vyhrála tam od mistrovství republiky přes Evropský pohár až po dva Světové poháry. Ten závod tam patří, má velké jméno na světové scéně. Já bych byla do Zámeckého vrchu v počtu dvou proti světové konferenci handicapována…“

Jak se těšíte na nový život?

„Já jsem trénovala, připravovala se, dala jsem tomu do poslední chvíle, co mohla. Stále budu aktivní, sport mě provázel celým životem, bude součástí mého života i nadále. I svého potomka budu vést ke sportu. Už nemusím, ale chci být i fit, abych byla zdravá, aby dítě bylo zdravé, abych se mu mohla věnovat v plné výši a nebyla něčím omezená.“

VENDULA FRINTOVÁ (38) čtyřnásobná účastnice olympijských her (nejlíp 15. v Londýně 2012) čtyřnásobná vítězka závodu Světového poháru (2x Karlovy Vary, Huelva, Mooloolaba) vicemistryně Evropy (2011) mistryně světa v duatlonu (2009) mistryně Evropy do 23 let (2003) vicemistryně světa do 23 let (2004, 2005)

Jak hodnotíte letošní sezonu, kdy vás k závodům nepustily zdravotní problémy?

„Já jsem se na sezonu těšila s tím, že bude poslední. Chtěla jsem si závody vybírat a víc si je užít. Hned před prvním závodem světové série v Jokohamě se ozvaly achilovky, s kterými jsem laborovala velkou část kariéry. Když jsem byla fit, došlo k organizačním nesrovnalostem a na závody jsem se nedostala. Před Evropou jsem se cítila výborně, ale opět se mně zanítila ploska nohy a musela jsem se ze závodu odhlásit. Bohužel, už nebude ukončení přímo při závodě.“

Závod na rozloučenou neplánujete?

„Není to úplně vyloučené… Pokud by takový závod v budoucnosti byl, nebude to na světové scéně, byl by to hobby závod, nebo Český pohár. Teď nic takového neplánuju, mám před sebou úplně jiné plánování.“ (úsměv)

Na které z vašich úspěchů budete nejraději vzpomínat?

„Jsem ráda, že jsem jedny z největších úspěchů mohla zažít doma. Čtyři vítězství ve Světovém poháru řadím hodně vysoko. Mám nějaké medaile z Evropy, patnácté místo z olympiády v Londýně… V pěkný výsledek jsem doufala ještě loni, v Tokiu se mi bohužel závod moc nepovedl. Vždycky je co vylepšit. Mistrovství světa jsem nevyhrála nikdy, jenom v duatlonu. Na kariéru budu vzpomínat jenom v dobrém.“

Co vám dlouhá kariéra v elitním triatlonu dala?

„Určitě mi zůstane spousta přátel, zůstane mi disciplína, že jsem si vždycky šla za svými cíli. Jsem ochotná jít za nimi i nadále, ať v jakékoli oblasti. Chci mít aktivní přístup k životu. Sportovci jsou v tomhle specifičtí, jsou velice pilní. Věřím, že se mi tyhle vlastnosti budou hodit i v budoucnu.“

Šéf svazu Antonín Bauer říká, že jste pro český triatlon nenahraditelná. Jak se vám to poslouchá?

„Poslouchá se to určitě hezky, ale já jsem nenahraditelná tím, že jsem medaile vozila už z první kategorie do 23 let, patnáct let sem táhla celou reprezentaci. Petra (Kuříková) vyhrála první závod Světového poháru, ale taky je jí už třicet let. Aby dohnala, co jsem sbírala od jednadvaceti, to je těžké. Když bude dál makat pod novým trenérem (Brettem Suttonem, bývalým koučem olympijského medailisty Jana Řehuly – pozn. red.), určitě se můžeme od ní těšit na nějaké další výsledky.“

Co by vaši následovníci obecně měli mít za vlastnosti?

„Petra k tomu v letošním roce udělala správný krok. Změnila trenéra, konečně poznala, co je pravý trénink. Trénuje v zahraniční skupině, na jejích výsledcích se to podepsalo. Potom si bohužel na mistrovství Evropy přivodila pád, ale bude se v další fázi sezony vracet. Je to o tvrdé práci. Je to vytrvalostní sport, nejde očůrat. Hodiny se musí odtrénovat, nakonec je to ve vrcholné konkurenci v hlavě. To je ten největší rozdíl, protože všichni trénují stejně.“

Jak vám do budoucích plánů zapadá studium a váš nový projekt obchodu s čokoládovými pralinkami?

„Kromě tréninku jsem měla rok hodně nabitý. Dokončuju studia olympijské diplomacie. A na začátku prázdnin se mi podařilo otevřít v Hradci Králové obchod s pralinkami. Když jsem cestovala po světě, v Belgii jsem měla možnost některé obchody vidět. A jeden výrobce pralinek byl velkým sponzorem Světového poháru v Karlových Varech. Všichni závodníci se chtěli dostat na podium jenom proto, aby dostali obrovskou tabulku čokolády, která vážila snad přes dva kilogramy. Přátelím se s Martinem Krňávkem, který byl součástí zlaté české generace. S jeho ženou vlastní tři obchody belgické čokolády v Brně. Stali se pro mě mentory a trošku mě do toho navrtali. Naskytla se mi příležitost a využila jsem ji.“

Očima šéfa svazu

„Bez Vendy to bude hodně těžké. Vendy je jedinečná, je úžasná, je to profesionálka se vším všudy. Je nenahraditelná, svým způsobem. Každý člověk nahraditelný není, ale může přijít někdo, kdo bude taky podávat výkony a bude jinou formou dělat radost.“ Antonín Bauer

PROGRAM CITY TRIATHLONU V KARLOVÝCH VARECH