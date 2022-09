Když ujede rychlík. Přemýšlel jsem, jestli to zabalit, řekl triatlonista Volár

Už skoro sahal po nástupu do vedoucí skupiny, která by ho mohla vyvézt třeba k životnímu výsledku ve Světovém poháru. Jan Volár ale během City Triathlonu v Karlových Varech prohrál klíčový souboj v začátku druhé ze tří disciplín a víc než hodinu se trápil do cíle s nevyužitou šancí v hlavě. „Přemýšlel jsem, jestli to nemám zabalit,“ povzdechl si jako nejlepší Čech po 24. místě.

V nájezdu do prvního cyklistického okruhu to vypadalo, že jste dorazil hlavní část pelotonu a najednou jste měl ztrátu, co se stalo?

„Bylo to těsné, abych se dostal do té první skupiny a bojoval o úplně jiné umístění. Před prvním kopcem se mi tam podařilo dostat, ale odtáhl jsem celou rovinu. Kluci, co jeli za mnou, tak mi nastoupili, dojeli si tam a já jsem byl asi poslední, kdo to nestihl. To mě hodně mrzí.“

Jak člověku v takovou chvíli je?

„Takticky jsem to udělal blbě, že jsem je sem přivezl. Měl jsem se taky schovat a pošetřit si síly na ten kopec. Myslím si, že jsem tam mohl být.“

Zkoušel jste ještě bojovat, nebo jste radši čekal na skupinu za vámi?

„Okruh jsem se to zkusil, viděl jsem, že se nepřibližuju. Za mnou byla velká skupina, takže jsem na ně počkal. Myslím, že by to nemělo cenu.“

Jaký celkový dojem ze závodu máte?

„No… Abych pravdu řekl, je to spíš zklamání. Myslím, že jsem měl výkonnostně navíc. Byl to opravdu kousek. Výkonnostně jsem se cítil v pohodě. Na kole se mi jelo nejlíp, co se mi tady kdy jelo. Běh byl poměrně dobrý. První dva okruhy… Poslední už to nebylo úplně ono.“

Jakou jste měl taktiku do zbytku závodu?

„Já jsem tam byl asi dva, tři okruhy úplně schovaný, jen jsem se vezl. Pak jsem najel dopředu a trošku jsme se i přiblížili té první skupině. Jenom jsme se tam trochu srazili. A musel jsem vézt pod dresem bidon, protože se mně urval držák. Bál jsem se, aby to nespadlo úplně.“

Pomohli vám aspoň fanoušci kolem trati?

„Fanoušci jsou tady skvělí. Ti mně pomohli strašně moc. Abych se přiznal, tak jsem chvíli přemýšlel, jestli to nemám zabalit, protože na druhém okruhu na kole jsem se cítil fakt hrozně. Ale fanoušci tady v kopci byli skvělí, pomohli mi, abych pokračoval v závodě.“