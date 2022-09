Stíhací jízda české triatlonistky do TOP 10 SP ve Varech: Pomohla i Mäki

Triatlonistka Tereza Zimovjanová slaví nejlepší závod kariéry. V City Triathlonu Světového poháru v Karlových Varech vylezla z vody se ztrátou, na kole ale předvedla skvělou stíhací jízdu, kterou korunovala odvážným během na desáté místo. To vše na místě, kde vloni nedokončila kvůli pádu. „Chtěla jsem letos zajet dobře. Jsem ráda, že se mi desítka povedla,“ radovala se Zimovjanová.

Bolavý zážitek z minulého roku je pryč. Tereza Zimovjanová přijela do Karlových varů se vzpomínkami na nepříjemný pád, kvůli kterému vloni v Karlových Varech nedojela do cíle. Tentokrát ji aplaus publika na Divadelním náměstí neminul. Do cíle navíc doběhla na desátém místě, ve Světovém poháru v olympijském triatlonu nejvýš v její kariéře.

„Minulý rok jsem ve Varech upadla a celé kolo jsem byla opatrná, aby se mi zase něco nestalo. Chtěla jsem za každou cenu něco dokončit,“ líčila Zimovjanová. „Tu zatáčku jsem si projela několikrát, abych se tam zase nevymázla. Do té specifické zatáčky jsem dneska hrozně brzdila. Ale snažila jsem se na to nemyslet, abych neměla negativní myšlenky, spíš jsem se to snažila brát pozitivně.“

Zimovjanová byla jedinou Češkou na startu. Na místě, kde závody Světového poháru dvakrát vyhrála loučící se legenda Vendula Frintová, ale dala fanouškům důvod se dívat. A to přesto, že z vody na koupališti Rolava po patnácti stech metrech vylézala až šestatřicátá, se ztrátou 1:44 minuty na vedoucí závodnici. Na kole do toho ale šlápla a brzy dorazila peloton, který se utvořil za pětičlennou partičku vepředu.

„Po plavání jsem musela hodně dojíždět hlavní skupinu, což se mi naštěstí povedlo. Začátek cyklistiky byl hodně náročný, ve skupině mi přišlo, že se jede tempová rychlost, spíš jsem odpočívala na konci skupiny, moc jsem to nehrotila,“ vysvětlovala Zimovjanová.

Po čtyřiceti kilometrech na kole a sedmi tvrdých stoupáních na Zámecký vrch se do běžecké desítky pustila s posilující vzpomínkou na týden starý zážitek ze zlaté dráhy v Chebu. Na atletickém mistrovství republiky družstev si v závodě na 5000 metrů výrazně vylepšila osobní rekord (16:05,97) a ze třetího místa měla na dohled i olympioničky Kristiinu Mäki a Terezu Hrochovou.

„Překvapilo mě, že jsem běžela ke konci i s Kristiinou Mäki, což je takový můj běžecký český idol. Dalo mi to sebevědomí, dneska jsem se nebála ten běh rozběhnout svižně s holkami vepředu, které i vyhrály Světové poháry. Normálně bych se asi šetřila víc, ale byla jsem taková rozjetá právě z toho Chebu, takže jsem se toho nebála,“ líčila Zimovjanová.

V běžecké části se v závěrečné části triatlonu zařadila do stíhací skupinky, která bojovala o pozice v druhé polovině nejlepší desítky. Z ní pak odpadla Švýcarka Julie Derronová, loňská mistryně Evropy a v Karlových Varech obhájkyně vítězství.

„Po pravdě mi přišlo, že už na kole byla taková asi ne úplně, co normálně předvádí. Myslela jsem si, že asi nebyla ve své kůži,“ podotkla Zimovjanová.

V posledním kole naopak sama nestačila na útok Němky Terschtové s Japonkou Takahašiovou a před cílem ji předběhly ještě Němky Klamtová a Gomezová-Göggelová. Desáté místo je přesto jejím nejlepším výkonem v olympijském triatlonu. Navázala na červnové sedmé místo ze závodu Světového poháru v mexickém Huatulku, tehdy se ale závodilo na poloviční sprinterské trati.

„Tady je na kole určitě těžší trať. Cením si toho víc i proto, že je to olympijská trať,“ pochvalovala si Zimovjanová.

Vyhrála Francouzka Leonie Periaultová. Pátá závodnice olympiády v Tokiu a letos druhá ze závodu světové série v Jokohamě se trhla z vedoucí pětice hned v úvodu běžecké části a do cíle dorazila s klidným náskokem 43 sekund před Italkou Biankou Seregniovou, jež byla vloni třetí. Na bronzové příčce skončila Američanka Summer Rappaportová, která zopakovala v Karlových Varech třetí místo z roku 2017, kdy ve finiši ještě pod jménem Cooková v boji o stříbro podlehla Vendule Frintové.