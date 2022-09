Šéf České unie sportu: Hrozí, že 54 procent klubů skončí. Horší než covid

Co českému sportu hrozí?

„Podle našeho průzkumu hrozí, že od ledna padesát čtyři procent klubů ukončí činnost. Jestliže je v klubech kolem devadesáti procent dětí, je to ještě větší úbytek dětí ve sportování než během pandemie, kdy přestalo sportovat kolem dvaceti až čtyřiceti procent dětí podle místa. Tady by to bylo plošné.“

Kterých sportů se situace nejvíc dotkne?

„Především je to hokej, který je energeticky náročný, pak tenis, basketbal, volejbal, házená, florbal. Sporty, které mají ligy v zimě. A další menší sporty. Všechno, co se hraje v halách. Plavecké bazény, to je alfa a omega.“

Hrozí plaveckému areálu v Podolí, který je vaším majetkem, uzavření?

„Nejen Podolí. Ale samozřejmě, Podolí je vizitka českého plavectví. Jestli se něco nestane, bude zavřeno.“

Na jak dlouho?

„Na dlouho. Protože když to zavřete a propustíte lidi, kde pak ty lidi najdete? Ale zatím mluvíme hypoteticky, děláme všechno pro to, aby se to nestalo.“

Co potřebujete od státu?

„Navýšit dotace do údržby a provozu. Teď sice vláda dala půl miliardy (na údržbu a provoz by šlo 380 milionů), ale neprošlo to ani parlamentem, takže budeme rádi, když se to do konce roku vyexpeduje. Ale na příští rok potřebujeme na údržbu a provoz nejlépe dvě miliardy, aby to pokrylo náklady, které vzrostou. A doufáme, že budeme v programu zastropování. Zatím nic konkrétního nevíme.“

Vidíte vůli vlády peníze poskytnout?

„To není otázka na mě, to je otázka politická. Jestliže tady dva miliony sportovců platí daně a dostávají na svoji činnost šest sedm miliard od státu, to je přece urážka těch sportujících. Je to zneužívání jejich dobrovolnosti, že pořád mají chuť se o to starat a sportovat. Daňový přínos sportujících lidí je velký, stát je v podstatě vykořistil. Nedával peníze do infrastruktury, ale o té ani teď nemluvíme. My mluvíme o tom, abychom vůbec udrželi sportování. Všichni chápeme, že problémy s energiemi nezpůsobila naše vláda, ale je to především politika Ruska a Německa.“

Co očekáváte od NSA?

„Potřebujeme, aby důrazně šla na vládu žádat o peníze, hlavně aby pak rychle vyexpedovala peníze, které by měli poslanci schválit. Bude to opravdu těžký pres. Jestli se to schválí až v říjnu, bude mít na to dva měsíce.“