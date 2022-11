Czech Republic se mění na Czechia. Sportovci: Víc se líbil starý název

Sportovci se v anketě shodli, že se jim víc líbí název Czech republic • FOTO: Koláž iSport.cz Česká republika bude nově na sportovní scéně vystupovat pod jednoslovným pojmenováním Czechia, který nahradí dosud užívané Czech Republic. Pod názvem Česko, případně jeho anglickým ekvivalentem Czechia, by mohla česká výprava vystupovat už na OH 2024 v Paříži. Co na novinku říkají samotní sportovci?

Vít Přindiš (vodní slalom) „Je to vcelku velká změna, je kolem toho docela humbuk a zní to zatím zvláštně. Ale věřím, že časem už nám to bude připadat normální. Není pro mě důležité, jaký bude na závodech oficiální název naší země, ale prioritou vždy bude hrdost reprezentovat.“

Alexander Choupenitch (šerm) „Měli jsme k tomu anketu na Olympijském týmu, kde většina sportovců byla pro Czech Republic, ale jak je vidět, tak se tím úplně neřídili. Mně se víc líbilo Czech Republic, protože je na to člověk zvyklý, takhle to na těch dresech vždycky bylo. Ale na druhou stranu to není něco, co by nějak zásadně změnilo sportovní prostředí.“

Dominik Dvořák (bobista) „Bavili jsme se o tom s klukama z týmu a shodli jsme se na tom, že se nám víc líbí Czech Republic. Používali jsme to dlouho, já mám dokonce nápis Czech Republic vytetovaný na těle. Takže kdyby bylo na mně, nechal bych to. V tomhle jsem trochu konzervativní. Na druhou stranu se jen změní název na zádech, nijak nás to neovlivní, takže bych tomu nepřikládal zase tak velkou váhu.“

Barbora Hermannová (plážový volejbal) „Název Czech Republic má dlouholetou tradici a líbí se mi i na mezinárodní scéně. Tam se někdy bohužel zaměňuje Czech Republic za Czechoslovakia, takže si nejsem úplně jistá, jestli další nový název v tomhle směru pomůže. Problém asi nastane u výslovnosti, takže se při vysvětlování stejně vrátíme k Czech Republic.“

Marie-Sára Štochlová (plážový volejbal) „Vizuálně se mi víc líbí název Czech Republic, na který jsem zvyklá. Na druhou stranu chápu, proč se přešlo na Czechia: je to jednodušší, kratší a ´světovější´.“

Nikola Bendová (sprint) „Já osobně nevím, jak si na to budu ze začátku úplně zvykat, jelikož Czech Republic je už tradiční oslovení reprezentačního týmu a i ostatní státy nás pod tímto oslovením znají. Czechia mi přijde zvláštní, ale zase nijak extra to neřeším. Je mi vždy velkou ctí reprezentovat.“