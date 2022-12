Rozloučení s horolezcem Lukášem (†45): Nabíjel nás energií. Šátek z Tibetu na cestu

„Josého jsem poznal někdy v roce 2003, byl jsem v té době trochu v útlumu a dá se říct, že právě on mě svou energií a nekonečným smíchem znovu nabil energií. Tohle on uměl,“ vzpomínal Sulovský. „Hlavně díky němu jsme pak začali uvažovat i o K2.“

První expedice v roce 2005 nevyšla. Času na přípravy tehdy bylo málo, počasí nepřálo. O dva roky později už se ostravská expedice vracela s úspěchem. Na vrchol K2 se jako druhý Čech v historii po Josefu Rakoncajovi dostal Libor Uher. I ten byl při smutečním obřadu mezi hosty. „José si tehdy část K2 sjel na lyžích, to byl celý on,“ připomněl Sulovský.

Při loučení s Josefem Lukášem, který se kromě sportu prosadil i na poli vědy a techniky, zaznělo celkem pět písní. Poměrně symbolických. Nejdřív I did it my way od Franka Sinatry. Potom Holky já mám všechny rád od Waldemara Matušky, The Show Must Go On od kapely Queen, Dva roky jezdím bez nehod od Milana Chladila a nakonec – Somewhere over the Rainbow od havajského zpěváka Israela Kamakawiwoʻole.

K věncům a květinám na závěr Leopold Sulovský přidal ještě bílý šátek z Tibetu. „Na cestu, kamaráde.“