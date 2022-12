Smutek mezi horolezci. Dobrodruh „José“ Lukáš (†45) nečekaně zemřel

Horolezec Josef Lukáš v minulosti podnikl expedici do Kolumbie • Archiv Josefa Lukáše

Za pouhých 45 let stihnul, co jiní nezvládnou za pět životů. Josef Lukáš, ostravský horolezec, extrémní lyžař, šachista, sportovní střelec, ale i doktor chemie a výzkumný pracovník, nečekaně zemřel. Účastník úspěšné expedice K2 2007, který si připsal i řadu prvovýstupů (Aconcagua 2008, Cho Oyu 2009), nebo se spouštěl z K2 na lyžích, podlehl zdravotním problémům se slinivkou. „Jdu na operaci břicha za chvilu, držte mi palce,“ napsal 30. listopadu na svůj Facebook. V neděli 4. prosince zemřel.

Živel. Neskutečná palba energie, smíchu i divokých nápadů. Tak se bude na Josefa Lukáše, kterému nikdo neřekl jinak než José, vzpomínat. Ještě nedávno plánoval výjezd na Faerské ostrovy, kde chtěl protestovat proti masovému vybíjení delfínů (Grindadrab).

„Já o vybíjení delfínů dřív nevěděl, ale přišel s tím kamarád, tak jsme založili tříčlenný spolek pro jejich záchranu,“ popisoval na sklonku léta Lukáš. „Příroda mi dala strašně hodně, mohl jsem se dostat na hory, mohl jsem po nich lézt. Tak jí chci i něco vrátit. Jako poděkování za to, že mě třeba K2 ještě nezabila. Prostě se přírodě trochu odvděčit.“

Plánoval i další akce a expedice. I přes zdravotní problémy se slinivkou, která ho už nějaký čas trápila. „Něco mi tam našli, ale fyzicky se cítím dobře, trénuju každý den, nebojím se, že bych na další expedice neodjel,“ říkal v srpnu.

Dvakrát ve stavu klinické smrti

Velké zdravotní problémy měl Josef Lukáš už v roce 2014. Lékaři mu diagnostikovali akutní pankreatitidu - zánět slinivky břišní. „Zkolaboval jsem. Od doktorů jsem se pak dodatečně dozvěděl, že jsem byl ve stavu klinické smrti. Dvakrát,“ popisoval pro deník Sport a iSport.cz.

„Ze dne na den jsem byl najednou úplně mimo. Ráno jsem se probudil, že si půjdu zaběhat. Oblíkám se a najednou mi vystřelila strašně silná bolest do levého podbřišku. Čím dál intenzivnější, nemohl jsem ani chodit.“

Ani po kolapsu se multifunkční sportovec s vynikající fyzičkou cestovatelských aktivit vzdát nechtěl. V rámci přípravy na expedici byl schopen třikrát denně vyběhnout na Lysou horu s našlapaným batohem. V mládí závodně hrával šachy, na reprezentační úrovni střílel z pistole, lyžoval. Dvakrát se pokoušel vydrápat na nejnebezpečnější horu světa K2, část hory pak sjel na lyžích.

„Doktoři to neslyší rádi, ale kde jinde než na horách si můžu otestovat, jestli všechno funguje?“ namítal s úsměvem. „Jen jsem musel výrazně upravit životosprávu a víc si hlídat stravu. Zajímavé bylo, že když jsem zkolaboval poprvé, tak jsem měl jednu chvíli pocit, že jsem vyletěl ze zeměkoule, normálně jako v Supermanovi. Mohl jsem si cestovat, kde jsem chtěl, akorát mi to lítání ze začátku moc nešlo. Pak tunel. Šlo z něj světlo, teplo, horko. Tam jsem to otočil a vrátil se.“

Tentokrát už se Josef Lukáš bohužel otočit nedokázal.