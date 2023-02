Beachvolejbal jako celoroční sport? Ano! Začínají domácí halová mistrovství

V Praze se od pátku rozehrají domácí beachvolejbalové mistrovství, a to v kategoriích do 16 a 20 let. Březnu se pak uskuteční turnaje pro nejlepší české dospělé páry. Všechny akce budou probíhat v pražských klubech. „Jen v Praze je více než 60 pískových kurtů v přetlakových halách. Beachvolejbal se stal fenoménem, celoročním sportem, který přitahuje zejména mládež a děti,“ prohlásil Vít Mařík, šéf českého beachvolejbalu a člen výboru volejbalového svazu.

Hned na třech místech v Praze se rozhoří bitvy na pískových kurtech. Konkrétně v Beachclubu Strahov se rozehraje MČR chlapců a dívek do 16 let, v Prague Beach Teamu pak turnaj chlapců do 20 let a v Beachvolejbalové škole Praha pak šampionát dívek do 20 let. Finálové duely jsou na programu v sobotu. „Právě v hlavním městě je naše členská základna nejsilnější. Máme zde krajské soutěže od roku 2013, působí zde před deset čistě beachvolejbalových klubů a Pražský volejbalový svaz eviduje přes 4 tisíce hráčů beachvolejbalu v mládežnickém věku,“ popisoval Mařík.

Český beachvolejbal podle něho upevňuje své pozice nejen na mezinárodním poli, ale dynamicky se rozvíjí i jako celoroční sport dětí a mládeže. Přitom před pár lety to bývala zábava hlavně pro šestkové volejbalisty. „V sezóně 2022 jsme mezi květnem a zářím organizovali přes 110 turnajů, v minulosti nikdo netipoval, že se celostátní soutěže budou týkat také kategorie šestnáctiletých a mladších. Pomalu narážíme na kapacity volných hřišť a kapacity rozhodčích,“ těšilo Maříka z Českého volejbalového svazu.

Oblíbená je zejména struktura soutěží Pražské JuniorBeach Ligy, děti prostě chtějí nejenom trénovat, ale i soutěžit. Vždyť do pátého kola se celkem zapojilo 503 týmů! Liga se hraje od kategorie U8 až po U20 v mládeži, plus jsou krajské beachvolejbalové soutěže dospělých. „Dá se říci, že dnešní záloha seniorské mužské reprezentace pro olympijské hry v Los Angeles vyrostla na Pražských krajských mládežnických soutěžích,“ dodal Mařík.

Halové domácí šampionátu budou pokračovat březnu, kdy se uskuteční turnaj chlapců a dívek do 18 let v Beachklubu Ládví a pak turnaj dospělých v SK Hamr Záběhlice. Obě prestižní akce začnou od 11. března.