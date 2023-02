Místo rozcvičky zařizoval televizní přenos. Pak bral vysněný titul

Živý přenos republikového finále na ČT Sport Plus se lehce zadrhnul. Místo rozcvičky tak Vojtěch Šelong musel těsně před finále řešit drobné komplikace se zajištěním streamu. „To bylo dost blbý, ale už jsem řešil i horší věci,“ usmíval se po zlatém finále Šelong. „Nedalo se nic dělat, museli jsme to vyřešit.“

Připouští, že v rozjezdu finálového duelu proti Vítu Kulíškovi s Kateřinou Zuzákovou (22:20, 20:22, 21:11) se nečekaný stres mohl projevit. „Bylo to nervózní z obou stran, navíc předchozí finále ostatních disciplín měla dobrou kvalitu a my jsme hráli odporně, až jsem se trochu styděl,“ vyprávěl Šelong po finále. „Nebyly tam dlouhé výměny, bylo to o prvních třech míčích. O tom, kdo bude kazit méně.“

Klíčový set ovšem Šelong se Švábíkovou zvládli. „Víťa s Katkou hrají strašně rychle, to mi dělá velký problém. Naštěstí jsme si v rozhodujícím setu zvykli, Terka mi začala ještě víc pomáhat, chytala víc míčů, abych já paradoxně nemusel hrát tolik. Zvykli jsme si na jejich hru, nedělali jsme chyby, protože v úvodních setech jich bylo opravdu hodně.“

S klimkovickou rodačkou Terezou Švábíkovou (22), která sbírá republikové tituly na šampionátech pravidelně od svých šestnácti let, se dal dohromady těsně před mistrovstvím. S jediným cílem: probojovat se konečně k titulu. Ve dvouhrách byl Šelong nejlépe pátý až osmý (2014), ve čtyřhrách byl čtyřikrát třetí až čtvrtý (2017, 2018, 2019 a 2021) a v mixu před rokem druhý s Denisou Šikalovou. Osmnáct pokusů a nejcennější medaile nikde.

„Titul pro mě byl obrovská motivace, chtěl bych moc poděkovat Tereze, díky které jsem ho konečně získal,“ ocenil Šelong parťačku, která brala v Českých Budějovicích zlato i ve dvouhrách. Ve finále porazila Tallulah van Coppenolleovou z Orlové 2:0 (19, 11). „S Terezou se nám od prvního zápasu hrálo fakt dobře. Sedli jsme si i lidsky, i když jsme vlastně vůbec nevěděli, jak ten druhý mix hraje. Musím jí poděkovat. Někdo titul z šampionátu podceňuje, někdo přeceňuje. Ale pro mě, jakožto hráče, který objíždí hlavně domácí turnaje, znamená něco, bez čeho by se mi kariéra končila těžko.“