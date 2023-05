DPH a sport: zdražení přijde, ale... Kolik můžou stát lístky na Spartu?

I dlouhodobě značně podfinancovaný český sport se bude muset podílet na pomoci pro těžce deficitní státní rozpočet. Po návrhu vlády o jeho zařazení do dvanáctiprocentní sazby DPH se tak dá očekávat, že třeba ceny na bazénech i na fotbalové Spartě půjdou nahoru.

„Závazek vlády je podporu sportu zvyšovat a ne snižovat. Jestli chce vláda sport definitivně dorazit, tak ať dotace snižuje. To by však znamenalo, že se ještě více dramaticky zhorší tělesná zdatnost dětí,“ reagoval Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Sport na přesun mezi sazbami doplatí, ale ne tolik, jako kdyby ho postihlo přesunutí do základní sazby v hodnotě 21 procent. Pokud by se tato hrozba naplnila, permanentka na Letnou by jen na DPH zdražila o téměř čtyři stovky. Pokud by Sparta promítla do ceny sazbu, kterou ve čtvrtek navrhla vláda, fanoušek by teď zaplatil navíc jen asi 70 korun. V bazénu v Podolí by při stejných počtech stála permanentka na 20 vstupů o stovku navíc oproti dnešní situaci. Je samozřejmě možné, že ve skutečnosti půjdou ceny ještě o něco výš kvůli inflaci a nákladům na energie.

Sport se ocitl v původně desetiprocentní snížené sazbě v roce 2020 v reakci na covidovou pandemii. Zařazení do základní sazby ve výši 21 procent by pro něj byl další ránou ve chvíli, kdy se provozovatelům sportovních zařízení i klubům zvedají náklady.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury vláda kombinací úspor a nových příjmů sníží schodek státního rozpočtu o 94,1 miliard v příštím roce a v součtu o 147,5 miliard za roky 2024 a 2025.

Většinu úspor, 55 miliard korun, chce vláda najít v neinvestičních dotacích. Není jasné, o kolik by případně z této částky přišlo sportovní prostředí, které si dlouhodobě stěžuje na nedostatečnou podporu z rozpočtu.

Představitelé sportovního prostředí upozorňují na význam sportu pro zdraví a dobrou kondici národa. To budou stále zajímavější benefity i do budoucna, v níž se počítá se zvyšováním odchodového věku do důchodu a stát bude lidi vybízet, aby i déle pracovali.

„Aktuální stav je velmi špatný, jak ukázal průzkum České školní inspekce. Zároveň se obrovským způsobem zvýšila obezita u dětí, což potvrdilo také ministerstvo zdravotnictví,“ připomněl Jansta. „Navíc je prokázané, že lidé, kteří se pravidelně pohybují, nezatěžují tolik rozpočet na zdravotní výdaje státu. Proto je nutné podmínky pro sport u nás vylepšovat a ne zatěžovat.“