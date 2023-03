Mentální kouč Jelínek: doktoráty díky Jágrovi, jak zkrotit nechtěné myšlenky?

Trénoval hokej, s reprezentací se jako asistent radoval ze zlata na světovém šampionátu, v extralize získal dva tituly se Spartou. Jenže i díky spolupráci s Jaromírem Jágrem s tím seknul a vypracoval se mezi českou špičku mentálních koučů. „Začalo mě to zajímat, udělal jsem si doktoráty a naplno mě to pohltilo," vypráví v pořadu No stress, který moderuje atletka Nikola Bendová. Vydává knihy, radí nejlepším tuzemským sportovcům a kromě toho je vášnivým chovatelem papoušků.