Odborník od tenisu trénuje hvězdy z Holywoodu. Reeves chtěl fotku, říká

Vstát brzy ráno, absolvovat rozcvičku, trénink, dodržovat jídelníček a nezapomenout na regeneraci. Tohle není denní plán profesionálního sportovce, nýbrž hollywoodského herce Orlando Blooma. „Režim filmových hvězd se moc neliší od toho, který dodržují profesionální sportovci. Většina světově známých herců má den naplánovaný doslova po minutě,“ říká fyzioterapeut Michal Novotný.

Český odborník přišel do kontaktu s Bloomem v roce 2019. Potkali se během natáčení seriálu Carnival Row, který vznikal v Česku. Produkce tehdy hledala někoho, kdo by slavnému herci dokázal rychle ulevit od bolestí. A volba padla právě na Novotného. Zkušenému fyzioterapeutovi v minulosti prošly rukama zahraniční hvězdy jako Roger Federer , Rafael Nadal či Maria Šarapovová . Přirozeně si tak věděl rady i s hollywoodským hercem.

„Šlo to dobře, dokonce mi Orlando začal říkat kouzelný Čech,“ směje se Novotný. „Navíc mě požádal, abych mu pomohl i se cvičením v posilovně,“ vzpomíná.

Po této zkušenosti začalo klientů z filmové branže přibývat. Keanu Reeves , Liev Schreiber, Ana de Armasová. Všechny tyto celebrity si vyžádaly péči českého odborníka. Produkce už šly tentokrát na jistotu. „Manažeři, kteří s herci spolupracují, se navzájem znají, takže si předali kontakt,“ vysvětluje Novotný.

Trénink pro Hemswortha

Zatím poslední filmovou hvězdou, které pomohl zkrotit bolest, byl Chris Hemsworth. Herec známý z filmu Thor nebo Rivalové dorazil loni do Prahy kvůli natáčení snímku Vyproštění 2. Ten měl premiéru letos v červnu.

„Chris se během natáčení začal potýkat s bolestí zad. Pamatuju si, že měli zrovna připravovat scény, jak běhá ve sněhu s dítětem v náručí, což je na tyto partie poměrně náročné. Zavolali mi, abych za ním přišel na hotel a zkusil s tím něco udělat, což se mi povedlo poměrně rychle,“ vzpomíná fyzioterapeut.

Hemsworth byl s jeho prací tak spokojený, že Novotného následně požádal, jestli by mu nemohl být k ruce i ve zbytku filmovacích dnů. „Nakonec to i v tomto případě dopadlo tak, že jsem Chrisovi pomáhal v posilovně, a dokonce i se stravováním.“

Oblíbený herec v americkém trháku Vyproštění 2 ztvárnil roli žoldáka, který se vydává na nebezpečnou misi plnou nástrah. Na premiéře snímku vzpomínal na nezvyklé akční scény a nebezpečné kaskadérské výkony i sám Hemsworth. „Stál jsem například na střeše vlaku, sněžilo a přede mnou letěl vrtulník. Chtělo to spoustu příprav, tři až čtyři měsíce jsme jen zkoušeli kaskadérskou část,“ popsal herec.

Aby fyzicky náročnou roli zvládl, musel před natáčením i v jeho průběhu poctivě trénovat. Při pohledu na jeho vyrýsované svaly ve filmu, se snad ani nechce věřit, že sympatickému blonďákovi táhne už na čtyřicet. „Trávil v posilovně dvě hodiny denně a do toho připravoval ještě bojové techniky s kaskadéry. Měl to opravdu náročné,“ přitakává Novotný, který byl u tréninků pravidelně přítomen.

„Pro tento film musel paradoxně Chris část svalové hmoty ztratit. Potřeboval mít svaly spíše definované, než velké, jako to diváci viděli ve filmu Thor. Tomu jsme tedy trénink přizpůsobili,“ prozrazuje.

Reeves poprosil o fotku

V průběhu takto velkých a náročných produkcí se Novotný pohybuje vždy v dosahu placu, aby mohl zakročit, kdykoliv je to zrovna potřeba. „Je například dáno, že určitá scéna se bude natáčet 45 minut a pak bude 15 minut pauza. Já tedy vím, že mám čtvrt hodiny na to, abych herci pomohl od bolestí, zaktivoval mu svaly či rozhýbal klouby na určité scény,“ vysvětluje.

Ostatně na podobný způsob práce je zvyklý i u sportovců. „Opravdu se to moc neliší od sportovců, kdy sedím na stadionu a oni mi dávají pohledem najevo, v jakém stavu se zrovna jeho zranění nachází. Při natáčení jsem také pár metrů od herce a v minutových pauzách se mi vždycky pohledem snaží říct, jak to s jejich případnou bolestí v tu chvíli vypadá,“ vykládá muž, který školí budoucí odborníky i v akademii Realu Madrid.

„Když bylo natáčení intenzivnější, tak jsem na některých scénách měl dokonce svůj vlastní karavan nebo stan, kde jsem měl všechno, co potřebuju, včetně lehátka. Každý případ byl individuální. Opět je to stejné jako u sportovců. Někdy zasahuji jen preventivně, jindy nastane nějaký problém, který musím vyřešit.“

A o čem si s hvězdami, s nimiž tráví několik hodin denně, povídá? Milovníky zákulisních pikantérií odpověď asi zklame. Hovory se většinou nesly v profesním duchu. „Já sám nejsem moc mluvný. Myslím, že to se mým klientům vlastně i líbí,“ zamýšlí se. „Většinou jsme se opravdu bavili jen o tom, co je bolí nebo o tréninku. Neříkám si ani o fotografie či podpisy,“ vykládá a přidává historku z posledního setkání s Keanu Reevesem.

„Keanu Reeves mi na konci spolupráce řekl, že by se mnou chtěl mít památku, jestli mi nevadí, když se vyfotíme. To bylo docela vtipné, protože je idolem mých dětí. Doma mi to skoro nevěřili,“ usmívá se.