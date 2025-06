Sparta ve hře o Vránu, Kempný údajně na odchodu. Podají si šampioni dveře?

V hokejové Spartě se chystá další třesk. Změny nekončí odchody kapitánů Vladimíra Sobotky a Miroslava Formana a nástupem kanadského beka Marka Pysyka a Lotyše Martinse Dzierkalse. Dveře si v pražském klubu můžou podat dva šampioni Stanley Cupu. Podle informací webu iSport je ve hře příchod útočníka Jakuba Vrány. Zároveň není jisté, zda v pražském klubu nadále zůstane obránce Michal Kempný. Smlouvu má přitom do konce příštího ročníku.

Někdejší snajpr Vrána naposledy působil v Nashvillu. Sezonu začínal ve Washingtonu, kde uspěl na zkoušce a následně podepsal roční smlouvu na 775 000 dolarů (asi 17 milionů korun). Za Capitals, s nimiž v roce 2018 získal Stanley Cup, sehrál v minulém ročníku 27 zápasů, dal sedm gólů a na čtyři nahrál. V roce 2025 přitom naskočil jen do tří utkání. Začátkem března byl Vrána zařazen na listinu volných hráčů, načež po něm sáhl Nashville. Za Predators sehrál 13 utkání, s bilancí 2+1.

Odchovanec pražských Letňan hrál NHL od sezony 2016/17 za Washington, který ho draftoval v prvním kole a kde zažil nejúspěšnější období. Během ročníku 2020/21 ho vyměnili do Detroitu, za další dva roky do St. Louis. Mezitím přerušil kariéru a nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům i jejich rodinám v případě psychických problémů a závislostí.

Těžké období překonal, dostal druhou šanci. Jenže poslední sezona Vránovi nevyšla podle představ. „Myslím, že už jsem si prošel hodně věcmi, nějak se s tím srovnám,“ řekl na sklonku svého působení v zámoří. V základní části NHL sehrál za devět sezon celkem 406 utkání, zaznamenal 223 bodů (119+104).

Nový lídr pro Spartu?

Pokračovat by měl v Evropě. O 29letého účastníka tří světových šampionátů a bronzového medailistu z mistrovství světa 2022 se podle zdrojů iSportu uchází Sparta. V pražském týmu by se mohl vrátit do pozice elitního snajpra, stát se jedním z lídrů mužstva, což je role, jakou Vrána potřebuje.

Naopak ve Spartě údajně nebude pokračovat Michal Kempný. Mistr světa z minulého roku, který shodou okolností taky získal před sedmi lety Stanley Cup s Washingtonem jako Vrána, neprožil jednoduchou sezonu. Měl zdravotní problémy, v základní části sehrál jen 24 zápasů a dalších 12 v play off. Kontrakt má 34letý bek podepsaný ještě na další sezonu, nicméně proslýchá se, že odejde. Restart na jiné adrese by mu mohl prospět.