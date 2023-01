Expert o spánku tenistů: Vozí si vlastní speciální žárovky. Pomáhal Federerovi

Fyzioterapeut Michal Novotný se již více než dvacet let stará o zdraví sportovců. Jeho rukama prošly takové hvězdy jako Roger Federer, Rafael Nadal či Maria Šarapovová. „Když jsem jezdil se svěřenci na zápasy, nebylo výjimkou, že jim někdo ve čtyři hodiny ráno zabouchal na dveře, aby hráči poškodil spánek,“ vypráví odborník. Pro web iSport.cz prozradil, jak může nedostatek spánku ovlivnit hráče i to, co všechno profesionální tenisté kvůli dobrému spánku podstupují.

Je to tradiční problém Australian Open. Program prvních kol je tak nabitý, že tenisté bojují na kurtech často i v noci. Poté, co Brit Andy Murray a domácí Thanasi Kokkinakis svedli duel, který skončil až po čtvrté hodině ráno, strhla se okolo nočních zápasů diskuze. „Je nezbytné, abychom vytvořili lepší pravidla. Murray a Kokkinakis skončí po čtvrté ráno – to je šílené. Žádný jiný sport to nedělá,“ uvedla na Twitteru například Martina Navrátilová.

Podle fyzioterapeuta Michala Novotného ovšem sportovci s takovým scénářem musí počítat dopředu. „Ať už hrajete ve vysokých teplotách, vysokých nadmořských výškách, v nočních časech… všechno se dá natrénovat,“ říká odborník.

Do jaké míry může spánek ovlivnit výkon tenistů?

„Je to rozhodně jeden z nejdůležitějších faktorů. Když se sportovec dobře vyspí, podá nejen lepší sportovní výkon, ale bude odolnější i psychicky, což je obzvlášť v tenise velmi důležité.“

Na Australian Open je spánek velké téma. Spousta hráčů si ztěžovala na noční zápasy, které podle nich škodí výkonu i zdraví.