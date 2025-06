Boissonová, která startuje v hlavní soutěži grandslamu poprvé v kariéře díky divoké kartě, se stala žebříčkově nejníže postavenou čtvrtfinalistkou na Roland Garros za posledních 40 let. Je také první francouzskou čtvrtfinalistkou od roku 2017. Vloni zde nestartovala kvůli zranění předního zkříženého vazu v levém kolenu, tehdy se nacházela v žebříčku WTA kolem 152. místa. Na kurty se vrátila letos v únoru.

Dvaadvacetiletá Boissonová rozhodla zápas v koncovkách druhého a třetího setu. Pokaždé v nich vybojovala klíčový brejk v deváté hře. V dramatické třetí sadě získala náskok poté, co využila za stavu 4:4 čtvrtý brejkbol. Poté čtyři brejkboly při vlastním servisu odvrátila a proměnila první mečbol. Ve čtvrtfinále narazí na šestou nasazenou Rusku Mirru Andrejevovou, která zdolala Darju Kasatkinovou z Austrálie 6:3, 7:5.

„Nevím, co říct, ale děkuji. Hrát na tomhle kurtu v tak úžasné atmosféře bylo neuvěřitelné,“ řekla v pozápasovém rozhovoru Boissonová. Na hlavním dvorci Philippea Chatriera hrála poprvé. „Věděla jsem, že na to mám. Byla (Pegulaová) mimořádně silná, ale po chvíli jsem si uvědomila, že je to velký zápas a dala do něj všechno. Cítím se na tomhle kurtu výborně,“ doplnila.

Jednatřicetiletá Pegulaová nevyužila šanci vyrovnat postupem do čtvrtfinále své maximum z roku 2022.

Finalistka turnaje z roku 2022 Gauffová vyhrála devátý z deseti posledních zápasů. Přemožitelka českých tenistek Terezy Valentové a Marie Bouzkové z předchozích kol pokračuje bez ztráty setu. Před Roland Garros byla ve finále antukových turnajů v Madridu a Římě.

Gauffová měla stejně jako ve 3. kole proti Bouzkové vydařený úvod. Alexandrovové povolila v prvním setu jen 14 fiftýnů a nadělila jí „kanára“. Ve druhém setu sice nevyužila vedení 4:3 s brejkem, v 11. gamu ale soupeřce vzala servis znovu a poté proměnila při svém podání druhý mečbol. V boji o postup do druhého semifinále za sebou ji čeká americký duel s Madison Keysovou, která porazila krajanku Hailey Baptisteovou 6:3, 7:5.

Andrejevová obhajuje semifinálovou účast. Přemožitelku Kateřiny Siniakové z 1. kola Kasatkinovou předčila v poměru vítězných míčů 28:11. Osmnáctiletá Ruska je nejmladší tenistkou od roku 1998, která obhájila na Roland Garros čtvrtfinálovou účast. Naposledy se to povedlo Martině Hingisové.

Mezi muži postoupil do pátého pařížského čtvrtfinále za sebou Němec Alexander Zverev. Loňský finalista a třetí hráč světa postoupil po skreči Nizozemce Tallona Griekspoora za stavu 6:3, 3:0.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 52,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Zverev (3-Něm.) - Griekspoor (Niz.) 6:4, 3:0 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Gauffová (2-USA) - Alexandrovová (20-Rus.) 6:0, 7:5,

M. Andrejevová (6-Rus.) - Kasatkinová (17-Austr.) 6:3, 7:5,

Boissonová (Fr.) - Pegulaová (3-USA) 3:6, 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Beguová, Wickmayerová (Rum./Belg.) - Sisková, Rachimovová (ČR/Rus.) 4:6, 6:4, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Schönhaus (Něm.) - Kumstát (15-ČR) 6:4, 5:7, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Valdmannová (ČR) - Lagaevová (Kan.) 4:6, 6:2, 6:2.

2. kolo:

Fajmonová (ČR) - Frodinová (15-USA) 6:4, 6:3.