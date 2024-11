Desítka Sportovce roku: zlatí hoši bez Nečase. Krejčíková, atleti i Dostál

Roman Červenka podruhé v kariéře zvedá nad hlavu trofej pro mistry světa • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Slavné tažení zlatého hokejového týmu kouče Radima Rulíka se výrazně promítlo do nominací v anketě Sportovec roku, kterou pořádá Klub sportovních novinářů. V desítce mezi jednotlivci je hned trojice šampionů z Prahy, a to těsně neprošel Martin Nečas, kometa nové sezony NHL. V sestavě jsou i všichni olympijští vítězové z Paříže a wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková. Mezi třemi týmy kromě hokejistů nechybí ani kordisté, na Hrách bronzoví. Vyhlášení ankety se koná 19. prosince od 21.35 v přímém přenosu ČT1.

Roman Červenka (hokej) Zlatý kapitán. Na mistrovství světa v Praze byl dokonalým lídrem, přispěl jedenácti body a řádil v klíčových chvílích. Proměnil rozhodující nájezd proti Finům, srovnal drama s Kanadou a přihrál na postupový gól proti USA ve čtvrtfinále. Mezinárodní federace IIHF ho vyhlásila hráčem roku.

Josef Dostál (rychlostní kanoistika) Po návratu z olympiády se postavil proti siluetě Pražského hradu se svými pěti olympijskými medailemi. Ta nejčerstvější byla zlatá a Dostál ji během pařížské olympiády vybojoval odvážnou taktikou ve finále na K1 1000 metrů. K rozhodující chvíli došel zásadními změnami v přípravě, nebál si o rady říct i u úspěšného týmu bratří Fuksů.

Lukáš Dostál (hokej) Další národní hrdina s maskou. Po Modrém, Holečkovi, Králíkovi, Haškovi či Vokounovi je jím borec z Anaheimu. Na zlatém šampionátu v Praze byl téměř nepřekonatelný, což média ocenila zařazením do All Star týmu turnaje. IIHF ho zvolila nejlepším gólmanem mistrovství světa.

Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) Takhle se bojuje o životní sen. Fuksa už před rokem změnil klesající tendenci své kariéry, kdy s novou energií zásadně změnil přípravu a získal premiérový titul mistra světa na olympijské trati. Letos na olympiádě na kanálu ve Vaires-sur-Marne předvedl ve finále závodu singlkanoistů na 1000 metrů suverénní výkon a zlato vybojoval v olympijském rekordu.

Barbora Krejčíková (tenis) Nebyl to pro ni jednoduchý rok. O to obdivuhodnější je, že začátkem léta v dojemném momentu v All England Clubu vzpomínala na svou mentorku Janu Novotnou. Po 26 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu vyhrála na stejném místě i Krejčíková. Sezonu pak zakončila na Turnaji mistryň, kde se dostala až do semifinále.

Tomáš Macháč (tenis) Borec se srdcem bojovníka. Při medailové olympijské bídě to byl právě on, kdo s Kateřinou Siniakovou na Hrách v Paříži doručil jistotu prvních stupňů vítězů. V dramatickém super tie-breaku pak ve finále uhráli zlatou medaili. Macháčovi se dařilo i v singlu, na všech grandslamech došel nejdál v kariéře, na US Open si zahrál osmifinále. Protlačil se do první pětadvacítky žebříčku.

Nikola Ogrodníková (atletika – oštěp) Na oštěpaře je spoleh. Ogrodníková na samý závěr Her v Paříži bronzem prodloužila medailovou sérii české atletiky, která trvá od konce druhé světové války. Pro někdejší vicemistryni Evropy jde o životní úspěch a o impuls do závěrečných let kariéry.

David Pastrňák (hokej) V NHL zažil jednu ze svých nejlepších sezon, a to je co říct! V bodování se díky 110 bodům vyšplhal na páté místo. Z play off jeho Boston Bruins vypadli včas na to, aby na poslední chvíli stihnul posílit národní tým na mistrovství světa a k titulu šampionů pomohl historickým vítězným gólem ve finále.

Kateřina Siniaková (tenis) Tenisová čtyřhra nemá takovou prestiž jako singl, ale Siniaková je v ní nejlepší na světě. Na olympiádě v Paříži vyhrála emotivní zlato s bývalým přítelem Tomášem Macháčem. Na grandslamech získala tituly na Roland Garros i ve Wimbledonu se dvěma různými parťačkami. Na Turnaji mistryň se dostala do finále a rok končí jako vládkyně žebříčku ženské čtyřhry.

Jakub Vadlejch (atletika - oštěp) Na mistrovství Evropy v Římě se ukázal jako chlap, který dává šestým tahem mat. Vadlejch posledním pokusem vyrval zlatou obhajobu z rukou Němce Webera a získal svoje přelomové zlato. Na olympiádě v Paříži ho ve vřavě jednoho z nejkvalitnějších závodů dějin dělily od bronzu čtyři centimetry.

Týmy - fotbalisté Sparty Teď je to bída, kromě podzimního trápení ale tým z Letné zažil rok výjimečných úspěchů. Sparta teprve podruhé v novém tisíciletí obhájila ligový titul, díky vítězství v domácím poháru po deseti letech slavila double. A po devatenácti letech se taky vrátila do Ligy mistrů.

Týmy - hokejisti Česka Podobně jako v Naganu i tohle byl podceňovaný tým. Parta kouče Radima Rulíka ale měla velkou sílu, s kterou se protlačila až k senzačnímu titulu světových šampionů. Byl to první titul po čtrnácti letech, doma se díky gólmanu Dostálovi, kapitánu Červenkovi či hvězdnému Pastrňákovi slavil po dlouhých 39 letech.

Týmy - Kordisti Česka Příběh jak od Dumase. Jako první Češi s olympijskými medailemi se během Her v Paříži mazlili překvapiví hrdinové. Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Rubeš v zářivých kulisách Grand Palais nejdřív ve čtvrtfinále vyřadili mistry světa z Itálie, v boji o bronz pak šokovali domácí Francii.