Setkání šampionů: Jágr vzpomínal na tátu, Baroš vyprávěl o kauzách repre

„Jak začal můj příběh? Řekl bych, že to byl zcela normální porod. Já si to teda nepamatuju.“ Takovými slovy odstartoval Jaromír Jágr už třetí Noc s legendou. Na podiu se tentokrát sešel s fotbalovými hvězdami Pavlem Nedvědem a Milanem Barošem a s jedním z nejlepších MMA bojovníků současnosti Jiřím Procházkou. Společně bavili zaplněné O2 universum a upřímně povyprávěli o svých sportovních cestách. Odměnou jim byl opakovaný bouřlivý potlesk vestoje.

„Měl by to být večer jako poděkování rodičům. Až teď, když píšu knihu, jsem si uvědomil, že bez nich bych nebyl nic a neseděl bych tady. Obětovali život, abych se měl líp,“ vyprávěl Jágr před zraky své maminky Anny, která zavítala na Noc s legendou poprvé.

Otevřeně se rozpovídal také o smrti svého otce před dvěma lety. „Na smrt nejbližšího nejsi nikdy připravený. Můj otec byl dlouhodobě nemocný, poslední dva roky už jenom ležel. Věřili jsme, že smrt pro něj bude vysvobozením,“ svěřil se.

Právě téma vyrovnávání se tátovou smrtí spojilo Jágrův příběh s Procházkovým. Bývalý šampion UFC přišel o otce už v dětství. „Postupem času jsem vysledoval, proč se snažím hledat mužské vzory. Odejde otec a stane se, že hned jeho roli podvědomě převezme syn. V určitou chvíli už nejde lamentovat. Kašlu na to, řekl jsem si,“ vyprávěl dvaatřicetiletý bojovník.

Pojítkem příběhů se vedle podpory rodičů a tvrdé dřiny stala i práce se strachem. „Vyhrál jsem čtyřikrát kanadské bodování a hnal mě strach. Jak bude reagovat okolí, když nevyhraju. Vyměnili mě do Washingtonu, nebyl jsem první v bodování a nic zásadní se nestalo. Já byl pořád stejný Jágr. Někdy může být strach dobrý motivátor,“ zamyslela se hokejová persona.

Zapravdu mu dal také Procházka. Před publikum usedl přesně měsíc před dalším zápasem ve slavném UFC. V lednu vyzve Jamahala Hilla. „Ho rozsekáš,“ ozvalo se povzbudivě z publika.

Ke slovu se posléze dostali sportovci, kteří už mají své velké bitvy za sebou. Konkrétně na trávníku. „V jedenácti letech jsem se stěhoval do Baníku, velký podíl na tom měl táta, který mě musel několikrát týdně vozit na tréninky. S jeho zaměstnáním to nebylo nic jednoduchého,“ ohlédl se za fotbalovými začátky Milan Baroš a obloukem se vrátil opět k tématu rodičů.

Už na volnější notu zavzpomínal na léta v reprezentaci. „Měli jsme kauzy, spousta z nich nebyla pravda. Ale ta částka souhlasí,“ smál se vítěz Ligy mistrů z roku 2005.

Do křesla pro hosta se jako poslední posadil bývalý Barošův parťák Pavel Nedvěd. Jeden z pouhých dvou českých vítězů Zlatého míče. „Bylo inspirativní vaše příběhy poslouchat. Klidně už můžeme jít domů, už bychom to mohli zavřít,“ vtipkoval Nedvěd, než ho zastavil výpadek mikrofonu. Zaplněná hala odmítla ticho hlasitým skandováním Nedvědova jména.

V povídání fotbalové hvězdy došla řeč například na trenéra Josefa Žaloudka. Vzpomínka bývalého reprezentačního kapitána dojala. „Byl můj druhý táta. Je to pro mě strašně silná vzpomínka. Bylo to tvrdé, vstávali jsme v pět a jezdili spolu na tréninky do Plzně. Večer jsme zase jeli zpátky. Prožil jsem s ním fantastické tři roky,“ připomněl Nedvěd klíčového muže své kariéry se slzami v očích.

„Jardo, hraj, dokud to jde,“ doporučil někdejší fotbalista hostiteli, když přišla řeč na konec kariéry. „Neměl jsem zdravotní problémy, byl jsem fajn, ale byl jsem unavený v hlavě. Psychicky,“ vysvětloval, proč se v roce 2009 rozhodl skončit s vrcholovým sportem.

Večer legend ovšem neobstaraly jen sportovní hvězdy. Zazpíval jim i slavný Ital Drupi. Jako hudební doprovod doplnil Elizabeth Kopeckou a Jitku Boho.

V závěru večera došlo na dobré skutky. Šampioni předali dětem z domovů vánoční dárky. Peníze na ně se získali z charitativní aukce sportovních artefaktů. V balíčcích nechyběly hračky, elektronika ani sportovní potřeby. Ty vybral pro děti samotný Jaromír Jágr.