Sportovní královny nového tisíciletí: Pelé v sukni, jemná vražedkyně či Železná dáma

tenis / USA

Kariéru nezakončila pohádkovým triumfem. Moc se toužila zapsat do historie tím, že vyhraje 24 grandslamů, čímž by se vyrovnala Australance Margaret Courtové. Jenže poslední čtyři finále (2x na Wimbledonu a 2x na US Open) prohrála. Poté, co se jí v roce 2017 narodila první dcera Olympia, už žádný titul nepřidala. Marně v sobě ve 38 letech hledala oheň, který by konkurenci spálil. Tak nekompromisně, jako to dělala v dobách největší slávy.

Do ženského tenisu přinesla mužské rány, rivalky jí nedokázaly čelit. Nikdy nevynikala nejlepším pohybem, ale drtivé vítězné údery jí stačily. „Všichni jí můžeme poděkovat za to, co tenisu přinesla. Doufám, že se najde zase nějaká nová Serena, protože náš sport takovou hvězdu potřebuje,“ říká bývalá soupeřka Lucie Šafářová.

Aktuálně nemá ženský tenis žádnou osobnost, která by se Sereně přiblížila. Američanka byla světovou jedničkou 319 týdnů, odehrála 98 finálových zápasů, ze kterých v 73 případech odešla jako vítězka. Ke 23 grandslamovým titulům přidala pět v Turnaji mistryň i olympijské zlato z Londýna. Stala se prvním tenistou historie bez ohledu na pohlaví, kdo vyhrál tři ze čtyř grandslamů alespoň šestkrát. Na prize money si přišla na 94 816 730 dolarů, zdaleka nejvíc ze všech tenistek.