Jubileum slavného fotografa: gratulace od legend sportu. Koulař přál mnoho žen

Česká sportovní smetánka přišla pogratulovat světoznámému fotografovi Janu Saudkovi k devadesátým narozeninám. Mistr v minulosti celé desetiletí dokumentoval sportovní legendy ve svém ateliéru. Ty mu to teď oplatily oslavnou párty v libeňském Velkém mlýně. „Děkuju všem, co přišli. Slibuju, že až budu bohatej, tak vám proplatím ušlou mzdu,“ vzkázal jim oslavenec.

Během let 2008 – 2018 zachytil Jan Saudek na 191 fotografiích 134 sportovních osobností. Část těchto unikátních snímků, včetně fotodokumentace z jejich vzniku, je ve Velkém Mlýně vystavena až do 8. června.

Přímo na místo oslavy dorazilo deset olympijských medailistů, včetně dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové, která má na výstavbě dva své portréty – jeden s paraplíčkem, druhý s andělskými křídly.

„Působí na mě možná ještě líp než v době, kdy to vznikalo, protože si uvědomuju, že ty fotky skutečně mají něco do sebe. Jak se před objektivem fotoaparátu cítím velmi nekomfortně, tak focení s Janem Saudkem byla velká výjimka. Bylo to rychlé, profesionální, ve strašně krásné atmosféře,“ vzpomínala Hilgertová. „Devadesátka je úžasný věk. Myslím si, že si to pořád užívá. To je důvod, proč jsem sem přišla. Myslím, že nejlepší dárek od daného člověka je přijít, dát najevo, že má pro mě hodnotu, co jsme spolu utvořili, že jsme se potkali.“

Ateliér? Strašně silný zážitek

Mistrovi přímo na místě blahopřáli olympijský vítěz v cyklistice Jiří Daler, olympijský šampion v moderním pětiboji David Svoboda či jeho legendární předchůdce Jiří Adam, paralympionik Jiří Ježek, boulařka Nikola Matějcová Sudová nebo světový šampion v hodu diskem Imrich Bugár.

„Focení bylo hezké, mám to vystavené. Ještě jsem dostal originál podpis. Je to mistr. Měl cit, sportovce měl vždycky rád. Pár let jsme se neviděli, ale hned mě vítal u vchodu. Ať mu zdraví slouží dál. Je čiperka,“ usmíval se Bugár.

Kdo nemohl dorazit, poslal aspoň přání na videu.

„Chtěl bych vám popřát moho štěstí, zdraví, mnoho krásných žen okolo sebe!“ pobavil přítomné na dálku koulař Tomáš Staněk.

„To bylo,“ odtušil pobavený mistr.

Veslařský bard Václav Chalupa zase vzpomínal, jak ho Saudkovy fotografie zaujaly.

„Samozřejmě mě nejvíc lákaly a zajímaly ty nahatý holky, ale u vašich fotografií mě vždycky fascinovalo prostředí, kde vznikaly, ten ateliér,“ líčil Chalupa s úsměvem. „Když jsem se po mnoha letech ocitl ve vašem ateliéru, kde fotky vznikají, tak to byl strašně silný zážitek a já vám za to hrozně moc děkuju.“

Problémy s mladou Sáblíkovou

Saudkův projekt se slavnými sportovci vznikal v letech 2008 – 2018 pro armádní sportovní centrum Dukla a už s odstupem několika let vyniká jeho historická hodnota. Fotograf zachytil legendy napříč desetiletími českých sportovních dějin.

Ve svém ateliéru pořídil například snímky hvězd dávné éry - fotbalisty Josefa Masopusta, házenkáře Jiřího Víchy či oštěpařky Dany Zátopkové. Zároveň fotil i osobnosti moderní doby jako oštěpařku Barboru Špotákovou, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou nebo desetibojaře Roberta Změlíka, Tomáše Dvořáka a Romana Šebrleho, jehož před focením nutil ke klikům.

„Jediný problém byl s jedním chlapíkem, se zápasníkem sumó panem Pořízem. S ním jsem měl vymyšlenou fotku, která by byla světová. Ale to už je pozdě, to už se nedá nic dělat. A pak byly problémy s mladou Sáblíkovou, která si myslí, že je muž. Ale jinak byli všichni skvělí,“ hodnotil Saudek na konci projektu.

Osobně si hodně cení společnou fotografii třech olympijských vítězů v oštěpu – Dany Zátopkové, Jana Železného a Barbory Špotákové.

„Já osobně si namlouvám… Ne, že je to největší fotka na světě, ale je to historie. Je to fotka historických osobností. Že je to právě oštěp? Nevím, zřejmě jsme se kdysi živili lovem zvěře nějakými kopími,“ řekl Saudek s úsměvem.