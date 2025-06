Boháč je novým šéfem České unie sportu. První etapa centra v Nymburce za miliardu

Jan Boháč zdědil království plné věčných problémů, ale na jednom z nich už se pracuje. Sportovní centrum v Nymburce, kde byl ve středu hlasy všech 131 delegátů ČUS zvolený za nového předsedu, stojí před zásadní rekonstrukcí, která má ze zastaralého střediska znovu udělat důstojnou základnu pro špičkové reprezentanty. Prioritu projektu dala i Národní sportovní agentura.

„Máme za sebou čtrnáct měsíců příprav. Jsme připraveni a čekáme na krok agentury, která musí připravit podprogram pro sportovní centrum Nymburk. Jakmile bude schválen vládou, bude moct NSA vypsat výzvu a my budeme moct upřesnit zadávací dokumentaci pro výběr dodavatelů,“ vysvětlil Boháč.

NSA po svém vzniku už pomohla rekonstrukci biatlonové Vysočina Areny a teď je na řadě Nymburk - někdejší elitní centrum přípravy reprezentantů, dnes rozpadající se smutná vzpomínka.

Boháč doufá, že by výstavba mohla začít ještě letos. První ze tří etap je naplánována do konce roku 2028. Zahrnuje vznik zimní haly pro vrhače a pálkové sporty, vybudování inženýrských sítí, demolici ubytovacího komplexu, vznik nového metodického a ubytovacího centra. Na závěr se vybuduje hala pro míčové sporty.

„Tento objem znamená osm set milionů korun ze státu, k tomu přidá ČUS z vlastních zdrojů víc jak sto čtyřicet milionů korun,“ říká Boháč. „Nymburk je sedmdesát let starý komplex. Národním svazům chybí moderní prostředí pro přípravu reprezentace i práci s mládeží. Tento dluh se musí napravit.“

Přebudování centra v Nymburce označil Boháč jako jednu ze svých priorit. Mezi ně patří i snaha o restart vztahů s ostatními střešními organizacemi, úsilí o vytvoření ministerstva sportu, zvýšení prostředků do sportu ze státního rozpočtu a využití strukturálních fondů Evropské unie pro sport.

„Stát ministerstvo potřebuje k plnému využití benefitů, které může sport přinést,“ řekl Boháč. „Zatím se to neděje. Proto roste počet obézních, snižuje se zdatnost, ekonomická výkonnost a zvyšují se náklady do zdravotnictví. Zřízení ministerstva má šanci to změnit.“

Boháč bude muset dál vést boj s politiky o veřejnou podporu sportu. Důležitost tohoto tématu roste, protože v hnutí rapidně ubývá dobrovolníků, na nichž dlouhá desetiletí stálo. Ze státního rozpočtu letos sport dostane asi 7 miliard korun, což je třikrát méně, než činí částka na kulturu.

„Péče o ducha a péče o tělo je v České republice evidentně nevyvážená. Jako jedna z posledních zemí Evropské unie nemáme pro sport komplexní zákon,“ upozorňuje Boháč.

Dalším citlivým tématem je prioritizace sportů, kterou zavedla Národní sportovní agentura, přičemž je stále nejasný způsob, jakým svazy rozděluje do skupin.

„Prioritizace za mě ano, ale za určitých podmínek. Je důležité, aby se začínala dělat, když jsou k dispozici finanční prostředky. Ať se stát rozhodne, je to jeho právo. Ale nesmí potlačovat podmínky pro rozvoj ostatních sportů. Je potřeba, aby všechno mělo hlavu a patu,“ řekl Boháč.