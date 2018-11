Běhat můžete i v zimě, stačí se jen dobře vybavit

Zkušení běžci se shodují, že zimní počasí je pro běh ideální. A to hned z několika důvodů. V létě sice můžete vyběhnout v tílku a kraťasech, ale organismus se v teplém nebo horkém počasí snadno přehřeje, a tak vás rychleji dožene pocit vyčerpání. Během pošmourných dnů dokáže běh, ale obecně i jakákoliv jiná fyzická aktivita, nakopnout stagnující metabolismus a vyplavit do těla endorfiny, které vám zvednou náladu.

A nakonec, pokud se v zimě budete pravidelně pohybovat venku, bude se vám lépe dýchat, vaše imunita bude posílená a organismus otužilejší. I když se z vás během nestane přímo Iron Man, pohyb alespoň částečně eliminuje riziko, že vás po krátké procházce skolí viróza či nachlazení. A to se v době chřipkových epidemií hodí. Co by ve vaší běžecké výbavě pro chladnější dny nemělo chybět?

Samsung Galaxy Watch vám pomohou odbourat stres a ohlídají kvalitní spánek. • Foto Samsung

1.Chytrý strážce kondice

Pokud to se svou kondicí a zdravím myslíte vážně, vyplatí se mít svou fyzičku pod kontrolou. Svůj stav i výkonnostní progres můžete monitorovat pomocí chytrých hodinek, díky nimž budete mít přehled o své tepové frekvenci, uběhnuté vzdálenosti i spálených kaloriích. Pokud od chytrých hodinek očekáváte nejen maximum praktických funkcí a dlouhou výdrž baterie, ale také prémiový design, vsaďte na nové Samsung Galaxy Watch.

Novinka od Samsungu byla navržena nejen pro fanoušky technologických vychytávek, ale i pro příznivce zdravého životního stylu. Kromě zaznamenávání výkonu proto zahrnuje také funkci sledování míry stresu, která vám ve stresových situacích nabídne dechová cvičení pro zachování koncentrace. Funkce sledování spánku navíc monitoruje všechny úrovně spánku včetně cyklů REM, abyste měli přehled o svém spánkovém režimu a zajistili si odpočinek, který potřebujete k tomu, aby zvládli celý den. A speciální nutriční funkce vám umožní optimalizovat si příjem kalorií.

Pořiďte si chytré hodinky, které vaši kondici pohlídají za vás. Cena: 8 490 Kč • Foto Samsung

2. Praktické funkční oblečení

Pokud se rozhodnete běhat i v zimě, vaše nová mantra zní: důmyslné vrstvení. I když si v zimním běžeckém outfitu možná budete zpočátku připadat trochu jako sněhulák, postupně si najdete optimální a pohodlnou kombinaci svršků. Základní pravidlo ale praví, že byste oblečení neměli stoprocentně přizpůsobovat venkovní teplotě. Při běhu se vaše tělo logicky zahřeje, a tak se oblečte, jako by venku bylo o několik stupňů více.

Pro zimní běžecké oblečení platí, že se vyplatí zainvestovat do kousků z funkčních materiálů. Jako první vrstvu zvolte přiléhavé tričko, ideální je varianta s dlouhým rukávem a rolákem, který vám ochrání krk. Rolák ale může suplovat také hřejivý tunelový nákrčník. Následovat by měla mikina, na kterou oblečete běžeckou větrovku v případě vyšších teplot, případně teplejší funkční bundu. V teple je třeba mít také nohy, aby vám chladem nezatuhly svaly, kraťasy nebo legíny se zkrácenou délkou si proto nechte na jaro. Nezapomeňte ani na rukavice a čepici, případně kuklu.

Investici do funkčního oblečení při běhu oceníte. • Foto Samsung

3. Tekutiny pro stabilní výkon

Zatímco v horkém létě je doplňování tekutin samozřejmostí, v zimě někteří sportovci pitný režim trochu zanedbávají, protože zkrátka nemají pocit žízně. Lidské tělo ale v průběhu fyzické aktivity přichází o vodu za jakéhokoliv počasí. A její nedostatek může nejen snížit vaši výkonnost, ale také způsobit nepříjemné křeče. Pokud tedy plánujete delší a náročnější výběh, vezměte si s sebou dostatek tekutin.

Jenže kam lahev nebo termosku s pitím uložit? Nejméně pohodlnou variantou je nést ji v ruce. Praktičtější řešení nabízejí nejrůznější běžecké ledvinky a opasky se šikovnými přihrádkami a kapsičkami. Do drobného zavazadla si kromě malé lahve můžete uložit také další drobnosti, jako jsou klíče nebo mobil se sluchátky, aniž by vám břemeno překáželo.