Úroveň sportů v Česku aneb každým sportem se dá uživit | iSport.cz

Plavání je spíše rekreační zálibou

Plavání je sice oblíbený sport, nicméně v rámci financí mnoho možností nenabízí. Přestože registrovaných plavců je u nás na desítky tisíc, většina z nich se plaváním uživit nedokáže. To znamená, že i ti z nich, kteří si poměrně slušně vydělávají, mají většinou i jiné zaměstnání a živí se třeba jako instruktoři plavání.

Házená si drží úroveň hlavně v zahraničí

Házená má v zahraničí velkou tradici a řadí se tak mezi velmi oblíbené sporty, které na vyšší úrovní provozuje především Dánsko nebo Německo. Proto zde často i v zahraniční lize hrají čeští sportovci, kteří zde mají lepší příjmy. I u nás se házená těší velké oblibě, jak mezi českými hráči, tak i fanoušky, nicméně mezi dobře placené sporty rozhodně nepatří. Průměrná měsíční mzda profesionálních házenkářů se u nás pohybuje kolem 40 tisíc korun, v nižší lize pak kolem 10 tisíc korun. V česku je za nejlépe placeného hráče házené dodnes považován již bývalý hráč Filip Jícha.

Boxem se uživí jen hrstka vyvolených

Box jako poměrně náročný sport spadá ve světě mezi nejlépe placené sporty, ovšem u nás je tomu naopak. Věnuje se mu tisíce lidí, ale uživí se jím jen hrstka z nich. V česku sice funguje Česká boxerská asociace, která zastřešuje české boxery, nicméně i přesto je u nás box na daleko nižší úrovni, než je tomu v zahraničí.

Squash a badminton jen pro zábavu

Squash a badminton vyhledávají lidé spíše kvůli zábavě a pohybu jako takovém. U nás je v obou sportech registrováno tisíce hráčů, ale téměř nikdo z nich nemá šanci se tímto sportem uživit, neboť peníze z vyhraných turnajů se pohybují okolo 15 tisíc korun. Podobně na tom je také badminton, který je i součástí olympijských her a jehož úroveň je u nás spíše podprůměrná.

Co takové šachy?

Možná se podivíte, ale i šachy v Česku patří mezi profesionální sporty. A někteří hráči se tím, že sedí a posouvají figurkami, dokonce uživí. Není jich v Česku mnoho, ale najdou se tu. Finanční odměna za vítězství v šachovém turnaji se pohybuje kolem 10 tisíc korun za jeden vyhraný zápas, přičemž ta s největší pravděpodobností nejvyšší dosáhla na 75 tisíc korun, a to na pardubickém Czech Open.