Kopeme za vás už 20 let

SportFotbal letos slaví 20 let od založení, na přelomu tisíciletí byl trh celkově velmi specifický, předpokládám že lidé na podobně zaměřené obchody zvyklí nebyli, byla to překážka při vzniku celého projektu?

Neřekl bych že to byla překážka, spíše naopak, jen jsme si na to museli přijít a projít si velice těžkým obdobím na začátku. Prvotní záměr byl mít obchod orientován z poloviny na fotbal a druhou polovinou přilákat zákazníky se zájmem o volnočasovou módu. Ten brzy ztroskotal a naše obchodní strategie se po roce změnila jen na obchod s fotbalovým zbožím. Firmu jsme přestěhovali z centra do boční ulice, ale lidi si nás brzy našli a chodili adresně ve velkém počtu.

Co podle vás bylo největším průlomem?

Těch průlomů bylo více a všechny znamenaly velký a rychlý růst firmy. Nejdříve to byla změna orientace prodeje jen na fotbalový sortiment, následovalo přestěhování obchodu a tím i snížení nákladů na provoz. Dalším velkým průlomem byl příchod Pavla Koláře, který má obrovský podíl na úspěchu firmy. Největší průlom byl spuštění e-shopu. Myslím, že jsme byli jedni z průkopníků e-shopu s výhradně fotbalovým sortimentem, a to byl správný krok, získali jsme tímto rozhodnutím náskok před konkurencí.

Jak velkou překážkou pro SportFotbal byla nebo stále je COVID krize?

Je to zvláštní období, vlastně stále probíhá. První fáze znamenala uzavření kamenného obchodu a pokles prodejů na kamenné prodejně o 100 procent a e-shopu o 80 procent, kdo by také v té době chtěl nakupovat něco na fotbal? Zaměstnanci zůstali doma a provoz se omezil na minimum. Finanční ztráty každým dnem rostly, ale já viděl spíše ty pozitivní věci a s odstupem času si myslím, že budu moci říci, že to byl další významný průlom, který nás posune vpřed. Provoz se zastavil, a to nám dovolilo se v klidu zamyslet nad rozvojem firmy, nad celkovou strukturou firmy, vnitřními nastaveními a dalšími procesy, které potřebujeme pro další rozvoj. Posílením personálního týmu klademe důraz na naše nové cíle, které posunujeme zase o level výše. Vše se pomalu nově nastavuje a stabilizuje, mám z toho radost.

Zkusme se podívat do budoucnosti, co od následujících let čekáte vy?

Vidím silnou a stabilizovanou firmu s mnohaletými zkušenostmi a těmi nejvyššími cíli. Vidím možnosti, které chceme využít k upevnění největší fotbalové speciálky nejen v Česku. Vidím nové projekty, které chceme realizovat. Vidím spokojené zaměstnance, které práce baví. Vidím spokojené klienty, kteří se k nám rádi vracejí. Hlavně bych však rád viděl zdravý svět, protože bez toho by byla naše snaha marná.

Chystáte do budoucna něco nového?

Ano, chystáme plno nových věcí a projektů. Například se vracíme k projektu Fotbalové akademie Sportfotbal, která probíhá v našem partnerském areálu v Kolodějích. Dále se připravujeme na rozšíření prodejny, ale detaily zatím neprozradím, snad jen to, že součástí by měla být reprezantatívní jednací místnost pro jednání s našimi partnery. Snažíme se o vývoj nové e-shopové aplikace a dalších technologických zlepšováků. Také řešíme nové možnosti v logistice a skladovém systému. Je toho opravdu hodně a já se moc těším na všechny realizace.

Jak se to chystáte oslavit?

V soukromí nechystám žádné velké oslavy, jen možná další záminka vyrazit s kamarády na pivo. Když nad tím tak přemýšlím, uvědomuji si, co jsme vše za ty roky dokázali, jsem na všechny ve firmě hrdý, a to si zaslouží oslavit. I proto SportFotbal chystá pestrý program pro naše fanoušky spojený s oslavami 20. letého výročí založení společnosti. Vše by se mělo točit okolo číslovky 20, tak jsme to pojali. Moc se na to těšíme a věříme, že si to všichni užijeme… Jste vítáni!

Součástí oslav 20. narozenin se uskuteční i speciální turnaj pro mladé naděje českého fotbalu

Ve fotbalovém areálu Koloděje 28. září proti sobě změří síly kategorie U9, U11 a U13. Součástí programu je také exhibiční utkání mezi SportFotbal Team vs. Sigi Team. Více podrobností zde.