Blíží se Mistrovství světa v ledním hokeji. Připravte se na jedinečnou sázkařskou příležitost

Loňský rok významně ovlivnila světová pandemie a změnila nejen náš každodenní život, ale i společenský život, kulturu a sport. Zapálení fanoušci se museli obejít bez světových šampionátů v oblíbeném sportu – zvláště zrušení mistrovství světa v ledním hokeji. Česko jako národ proslulý hokejovým fanděním to neslo těžce. Rok se s rokem sešel, a i když z koronakrize nejsme definitivně venku, blýská se na lepší časy a letos o oblíbený hokejový svátek nepřijdeme. Prozradíme vám vše, co potřebujete vědět o letošním mistrovství, a poradíme, jak úspěšně sázet na lední hokej.

Pokud bychom měli jeden ze sportu bez váhání označit za národní, pak by to byl Čechy tolik milovaný lední hokej. Lední hokej na rekreační i profesionální úrovni má u nás zavedenou tradici, a dokonce i ti, kteří ho nehrají, usedají pravidelně jednou do roka před televizní obrazovky a těší se, že budou s rodinou poctivě fandit našemu mužstvu na ledě. Tradici světového mistrovství byla loni přeťata pandemií koronaviru a vše se točilo kolem bezpečnosti a zdraví na prvním místě. Letos se hokejoví fanoušci konečně dočkají – očekávaná hokejová událost roku se blíží. V letošním roce se odehraje nezvykle pozdě – už je oficiálně vypsaný termín zahájení 21. května, což je dokonce nejpozdnější datum v historii konání. Šampionát bude trvat až do 6. června a hostit ho bude lotyšská Riga. Možná si ještě vzpomenete na poslední mistrovství, které se odehrálo v roce 2019 na sousedním Slovensku. Zvítězilo tenkrát Finsko a Češi bohužel prohráli zápas o třetí místo s Ruskem.

Týmy a program turnaje

Hokejového turnaje se letos zúčastní celkem šestnáct týmů, které budou rozděleny do dvou skupin. Z každé skupiny do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší země, které vzejdou z vyřazovacích zápasů. Pro zbývající týmy šampionát končí. Zajímavostí je, že už v roce 2017 bylo rozhodnuto o dvou hostitelských zemích – Lotyšsku a Bělorusku. Bělorusku však bylo nakonec hostitelství odebráno kvůli tamější politické situaci – po řadě jednání o tom rozhodla IIHF. Hlavním dějištěm turnaje se stane Aréna Riga s kapacitou přes 10 000 míst na tribunách. Pamětníci si možná vzpomenou, že světový hokejový šampionát hostila už v roce 2006, kdy Češi získali stříbro. Česká republika je ve skupině A a turnaj zahájí hned 21. května v čase 15:15 zápasem s Ruskem. Letošním maskotem celého mistrovství byl zvolen ježek Spiky. Jde o velmi populární postavičku z lotyšské mytologie a jeho výběr je opravdu příznačný, protože je známý svou odhodlaností k boji a zarputilostí.

Jedinečná sázkařská příležitost

Hokejové fandění znamená ještě jednu věc a to je unikátní příležitost k sázení. Sázení na lední hokej je oblíbené zejména na kontinentální Evropě. Nejčastější hokejovou sázkou je u mnoha sázkových společností výhra mužstva po 60 minutách hry bez prodloužení. Sázíte-li na kurzového favorita, je potřeba si uvědomit, že v hokeji je velmi pravděpodobná remíza – a to dokonce tak, že remízou končí zhruba každý třetí zápas. Sázet se dá i na následné prodloužení, které rozhodnou o vítězi utkání. Tomu odpovídají nízké kurzy na favority.

Další oblíbenou taktikou je sázka na outsidery. Běžně se totiž stává, že i co do výsledků nejslabší tým může porazit silné a favorizované protihráče. Jak to funguje? Stačí si vytipovat zápas, ve kterém je podhodnocen jeden z týmů a na ten vsadit. O zisku rozhodují sázky na podceňované týmy. Zranění nehrají až tak velkou roli – lední hokej je především týmový sport, a tak je zraněného hráče relativně jednoduché nahradit během zápasu.

Dalším běžným typem sázky je sázka na počet vstřelených branek. Principem je, že sázíte na počet vstřelených gólů během hokejového zápasu s tím, že se počítá základní hrací doba, tj. 60 minut. V sázkařské terminologii pojem Over znamená počet gólů větší, než je stanovená hranice, a naopak Under znamená méně. Například Under 6 znamená, že musí padnout 0 až 6 gólů.

Vsadit je také možné na to, v jaké sestavě týmy nastoupí. Pro sázku bývají důležití brankáři a je vždy rozdíl, pokud hraje týmová jednička, nebo záložní brankář. Druhý gólman přichází na řadu zpravidla po 15 kolech, ale není to pravidlo. Situace se dá jen těžko předpovědět, a kdo nastoupí do brány, je známé až velmi krátkou chvíli před zápasem.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.