Sazka pořádá pravidelná sportovní odpoledne pro ukrajinské děti

Sazka a sport k sobě neodmyslitelně patří 65 let. Firma, která prostřednictvím loterií a her oslovuje miliony dospělých Čechů, se ve svých dobročinných projektech zaměřuje především na rozhýbávání dětí a mládeže. Aktuálně své sportovní aktivity rozšířila o pomoc dětem z Ukrajiny, které musely opustit své domovy.

Areál vysokoškolských kolejí Strahov na Praze 6 poskytuje ubytování početné skupině ukrajinských dětí s jejich maminkami. V rámci pomoci těmto rodinám pořádá společnost Sazka pravidelné lekce všestranného sportování, které se dětem skrze pohyb, hry i motivační odměny snaží alespoň částečně usnadnit přesun do zcela nového prostředí. „Sobotní lekce jsme spolu s Českým olympijským výborem začali nabízet nejprve ukrajinským maminkám, které s dětmi bydlí na kolejích Strahov. Díky pozitivním zkušenostem a osobní komunikaci mezi Ukrajinci se však nyní daří přivádět další zájemce z celé Prahy. Mimo organizace pohybových aktivit jsme na Strahov darovali také sportovní vybavení, které si děti nejvíce přály,“ říká Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky.

Sportovní program pro ukrajinské děti probíhá vždy v sobotu od 14 hodin na hřištích mezi kolejemi Strahov na Praze 6. „Volnočasové aktivity, možnosti sportovat a rozvíjet také své talenty jsou pro ukrajinské děti stejně důležité jako například začlenění do škol a školek. To ostatně vidíme denně v našem komunitním centru Slunečnice, v rámci kterého pomoc našim novým sousedům koordinujeme. Je skvělé, že jsou v tomto ohledu na stejné vlně s námi takoví partneři jako Sazka a Český olympijský výbor,“ dodává Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro oblast školství.

Zasportovat si mohou děti od 4 do 11 let, dorazit mohou odkudkoliv z celé republiky. S realizací Sazce pomáhají kvalifikovaní trenéři ze společnosti Sport Analytik. Lekce jsou naplánovány až do začátku letních prázdnin.