S hodinkami Amazfit T-Rex 2 se neztratíte. Umožňují import tras z Mapy.cz

Chytré hodinky pro každé dobrodružství

Amazfit T-Rex 2 jsou stvořeny pro milovníky turistiky, lezení, trailové běžce a další dobrodruhy, kteří se rádi pohybují v divoké přírodě. Jsou vyrobeny z ultraodolného materiálu, který zaručuje voděodolnost do 100 metrů a až 45 dní je není potřeba nabíjet. Krom extrémně přesné GPS mají také barometrický výškoměr a kompas. A v případě potíží vám umožní navolit si nejkratší přímou cestu zpět do výchozího bodu. Vaše cestovatelské dobrodružství tak může začít.

Chytré hodinky • Foto Amazfit

Vlastní trasy nejen z Mapy.cz

Ideální příležitost nyní v létě vyzkoušet funkci importu tras do chytrých hodinek Amazfit T-Rex 2. Trasu lze jednoduše vytvořit na webech nebo aplikacích jako jsou v Česku populární Mapy.cz, světově známé Alltrails.com nebo aplikace Strava. Následně je stačí vyexportovat do jednoho z nejběžnějších formátů GPX, TCX, KML nebo pomocí QR kódu a přenést do aplikace Zepp, ze které se trasy importují do chytrých hodinek. Při navigaci této importované trasy vidíte svou polohu na displeji hodinek v reálném čase díky dvoupásmové GPS s podporou pěti satelitů.

Tréninkový plán na míru

Uživatelé mohou v aplikaci Zepp vytvářet tréninkové plány, které lze aplikovat na 11 různých sportů. Každý trénink lze rozdělit na několik fází – zahřívací, tréninkovou, odpočinkovou a regenerační. Hodinky můžete dokonce nastavit tak, aby posílaly připomenutí nebo automaticky měnily tréninkové fáze na základě aktuálních údajů o tréninku uživatele, což pomáhá udržet trénink efektivní. Po dokončení tréninku je možné sledovat svůj výkon v každé fázi tréninku.

Pohyb s chytrými hodinkami • Foto Amazfit

Chytré hodinky Amazfit T-Rex 2 je možné koupit na oficiálním e-shopu Amazfit nebo u prodejců elektroniky za 5 590 Kč ve čtyřech barevných variantách – černá, zelená, písková a černá se zlatou.