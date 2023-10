Adidas uvádí na trh boty Ultra 4D Advanced inspirované filmem Marvel's Spider-Man 2

Fanoušci se nemohou dočkat, nadšení stoupá

S blížícím se vydáním očekávané hry Marvel's Spider-Man 2 je v herní komunitě cítit vzrušení. Fanoušci Spideyho – jak se Spidermanovi láskyplně přezdívá – se dočkali řady upoutávek a ukázek, které udržují jejich nadšení na vysoké úrovni. Co však všechny přimělo k radosti, je uvedení symbionta Venoma do hry pro PS5. Mezi další skvělou zprávu patří spojení značky Marvel s Adidas!

Nový balíček Spider-Man 2 pro PlayStation byl již oznámen, nicméně nyní, aby se nadšení ještě zvýšilo, se Adidas hlásí do akce s nejnovější kolekcí tenisek Adidas x Spider-Man.

Ano, je to tak! Značka Adidas vytvořila čerstvou várku kopaček inspirovaných filmem Spider-Man 2 od Marvelu. Tento krok se postaral o to, že herní a sneakerová komunita překypuje nadšením. A to natolik, že ještě před uvedením hry na trh se fanoušci nemohou dočkat, až si pořídí pár těchto parádních kopaček. Kopačky Adidas Ultra 4D Advanced jsou inspirované filmem Marvel's Spider-Man 2 a jsou výsledkem spolupráce se společnostmi PlayStation a Insomniac Games. Výsledné pánské boty adidas x Marvel's Spider-Man Ultra 4D Advanced čerpají inspiraci z okamžiku, kdy Venom pohltil pokročilý oblek Petera Parkera se svým symbiontem.

A design bot Adidas 4D?

Ten není ničím jiným než velkolepým. Svršek má charakteristické červené a modré barvy poukazující na oblek Spidermana spolu s charakteristickými bílými pruhy značky Adidas, které jsou po stranách. Zatímco podrážka je celá černá, nad červenou a modrou částí boty je černá síťovina, která představuje převzetí vlády symbiontem Venomem.

A cena?

Maloobchodní cena tenisek bude po jejich uvedení na trh 220 dolarů, tedy cca 4 800 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o limitovanou edici, bude se rovněž jednat o sběratelský kousek, který si do sbírky pořídí nejeden fanoušek.

Při nákupu tenisek značky Adidas je navíc možné ušetřit v případě využití digitálních kuponů z promo-codes.cz. K dispozici jsou slevové kódy Adidas se slevou až několik desítek procent na nákup přímo v oficiálním e-shopu. Nicméně produkty z nové kolekce značky – ať už tenisky, legíny Adidas, Marvel mikiny a další – lze nakupovat i u vybraných distributorů a prodejců sportovního zboží. Využít tak lze například slevový kód Insportline a výrazně tak ušetřit.

Kolekce Peter Parker Advanced Suit a Venom je celosvětově k zakoupení od 20. října prostřednictvím aplikace adidas, online, v obchodech a u vybraných prodejců.

Další zboží z kolekce inspirované Spider-Manem

Tato nová kolekce značky Adidas představuje pokročilý oblek Petera Parkera, právě když ho přebírá symbiont Venom. Kolekce Marvel's Spider-Man 2 obsahuje velký výběr obuvi a oblečení inspirovaných Spideym. Patří mezi ně tenisky Ultraboost J a Ultra 4D, fotbalové kopačky Adizero 12.0, mikiny, a dokonce i kompresní punčocháče nebo Adidas legíny.

Adidas tuto kolekci vytvořil tak, aby oslovila jak hráče, tak sportovce a samozřejmě všechny, kteří jsou obojí. Pozor také na některé produkty značky Adidas, které se objeví ve hře. Nosí je hlavně obyčejní lidé na zemi v New Yorku, ale možná v nich uvidíte i jednu nebo dvě super osoby.

Shane Jochum, vrchní ředitel pro tržní strategii a partnerství ve společnosti adidas, řekl: „Jsme nesmírně hrdí na tuto jedinečnou spolupráci, která oslovuje hráče i sportovce a vypráví příběh Petera Parkera ve stylu, který zná a miluje mnoho fanoušků. Spojení mezi Marvel's Spider-Man 2 a touto kolekcí je tak výjimečné a umožnilo nám skutečně si pohrát s mnoha designovými aspekty Marvel's New York, na oblečení i ve hře. Bylo úžasné sledovat, jak kreativní design ožívá v nové videohře, a těšíme se, až uvidíme sportovce a fanoušky hrát ve velkém stylu.“

Není to poprvé, co došlo ke spolupráci značky Adidas se značkami Spider-Man a Sony. Už v roce 2020, v době vydání filmu Marvel's Spider-Man: Miles Morales, přišla značka Adidas na počest hry se speciálním červenočerným párem bot Superstar. Ale tato nová bota ve stylu Venoma je ještě mnohem víc cool. Až si je obujete, nezapomeňte dát všem najevo, že jste ve skutečnosti nešlápli do černého dehtu.