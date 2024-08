České týmy v boji o Ligu mistrů

Loňské úspěšné tažení Slavie, Sparty a Viktorie Plzeň v evropských pohárech zajistilo českému fotbalu dvě vstupenky do boje o milionářskou soutěž. O Ligu mistrů si letos nezahraje pouze vítěz domácí ligy, ale i její vicemistr. Ke Spartě se tak připojí i její největší rival – Slavia Praha. Uslyšíme na některém z domácích stadionů slavnou znělku nejprestižnější evropské klubové soutěže?

Přestože se Sparta stala vítězem ligové sezony 2023/24, vstoupila do kvalifikace o LM už ve 2. předkole. To kvůli slabšímu klubovému koeficientu za posledních pět sezon. S irským celkem Shamrock Rovers si ale dle prognóz zvládla poradit. Dvougólovým rozdílem porazila ostrovní klub na domácí i venkovní půdě. Následný los přisoudil Spartě rumunské FCSB. I zde vidí bookmakeři Spartu jako favorita na postup do play-off o skupinovou fázi.

Tým z Bukurešti ale nebude zdaleka tak snadným soupeřem. Stačí si připomenout rok 2016, kdy shodou okolností také ve 3. předkole LM připravilo FCSB Spartu o možnost proniknout do další fáze. Po domácí remíze 1:1 musel pražský klub zkousnout tvrdou porážku 0:2. Nutno ale dodat, že se Sparta nyní nachází ve zcela odlišném rozpoložení, než tomu bylo před osmi lety.

Slavii čeká náročný a nevyzpytatelný soupeř

Sešívaní si pod vedením Jindřicha Trpišovského vybudovali velký mezinárodní kredit. Ačkoliv to v posledních letech v domácí lize skřípe, Slavia se stala neoblíbeným protivníkem pro evropské velkokluby a několikrát již pronikla do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy UEFA. Díky tomu vstupuje do boje o Ligu mistrů až ve 3. předkole. Zde na ni ovšem čeká velice náročný úkol.

Proti Slavii se představí tým Royale Union Saint-Gilloise z Belgie. Jde mimochodem o vítěze základní části uplynulé sezony 1. belgické ligy! Zároveň se jedná o složitě čitelného soupeře, protože do evropských pohárů pronikl teprve před dvěma lety. Šance na postup v tomto dvojzápase vidí experti naprosto vyrovnaně. Slavia ale může těžit ze svých bohatých zkušeností s vědomím, že otevřenější zahraniční fotbal jí vždy více vyhovoval.

Poslední vzpomínka na střet s belgickým celkem je také veskrze pozitivní. V roce 2019 udolala v prvním jarním kole vyřazovací fáze Evropské ligy Genk a zahájila tím legendární tažení, které ukončila až čtvrtfinálová bitva s anglickou Chelsea.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost