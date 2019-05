Koukal si utahoval z hvězdy maratonu, co slavila o kolo dřív. Jak reagovala?

Moment z loňského ME v Berlíně, kdy si ve finále závodu na 5000 metrů o kolo spletla finiš, se bude běžkyni Lonah Chemtaiové Salpeterové ještě asi chvíli vracet. Před nedělním pražským maratonem se o to postaral moderátor předstartovní tiskovky Petr Koukal. „Běží se jenom jedno kolo,“ dobíral si jednu z favoritek ženského závodu. Běžkyně to vzala s humorem.