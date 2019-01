Novinky ze světa běhu: kdy zažijete “runner's high” a běžkyně kreslící penisy

Běhání a tréninky se čím dál tím častěji dostávají do hledáčků nejen sportovců, ale i vědců. S novým rokem jsme pro vás našli tři aktuální studie, které se na naše tréninky koukají zase z trochu jiného úhlu pohledu. Už jste někdy zažili opravdový runner's high, víte kdy běhat pro udržení váhy a jakým jídelníčkem si dopomoct k lepší regeneraci? Čtvrtý úhel pohledu je od základu jiný, běžkyně kreslí do map penisy a baví tím celý svět.

Hubnoucí, kteří si svoji váhu sportem udrželi, se tak shodovali v tom, že nejaktivnější byli hned po ránu do tří hodin po probuzení. Výzkumníci si výsledky ale vysvětlují poměrně jednoduše - ráno se vyhnete veškerým možným komplikací, které by ohrozili váš odpolední trénink jako jsou například změny v práci, nebo plány s přáteli a rodinou.

Sladké runner's high není pro každého

Slyšeli jste už někdy o runner's high? Tenhle pojem se dá přirovnat k pocitu, jako když si něco “šlehnete” a vaše endorfiny vyletí do nebeských výšin. Jednoduše řečeno, jste v ten moment strašně šťastní přesně tam, kde jste a co děláte. A takový pocit zažívá i řada sportovců při běhu. I na tenhle zajímavý fenomén se podívala nedávná studie, která odhalila, že jeho přítomnost má co do činění už s geny každého z nás.

Výzkumníci tentokrát pozorovali 25 běžců při dlouhém běhu. Před i po jim odebrali vzorek slin, vyzpovídali ohledně zážitků s runners high, které definovali na základě čtyř kritérií: náladě, ztrátě pojmu o čase, kvalitě běhu a euforii. Následně se zaměřovali především na vzorek slin, ve kterých je možné najít informace o RNA, části naší DNA, která vytváří proteiny dobré nálady podobné opioidům a kanabinoidům. Naše tělo právě tyhle látky vytváří na základě podnětů z okolí, třeba běhání, háček je ale v tom, že každé tělo jindy a v závislosti na individuální genetické výbavě.