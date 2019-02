Mladík zaběhl 100 maratonů v 18 letech. Jak sporttester usvědčil vraha?

Pravidelná porce zajímavostí ze sportovního světa servíruje další díl. V těle článku se dozvíte, jak je možné, že 18letý americký mladík zvládl v útlém věku už 100 maratonů i proč se nedočká zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Prozradíme také, jak sportovní aplikace usvědčila vraha a zaběhneme si společně pivní maraton!

Calixovi ještě nebylo osmnáct let a na kontě už má 100 maratonů! Zápisu v Guinessově knize rekordů se ale pravděpodobně stejně nedočká, její autoři totiž mají obavu, aby se Calixe někdo nesnažil napodobit. Je totiž otázkou, jaké zdravotní komplikace mu může v budoucnu taková zátěž přinést. Prozatím ale prohlašuje, že se cítí natolik fit, že běh nedoplňuje jakýmkoliv kompenzačním cvičením, jógou a dokonce ani obyčejným strečinkem. Dojem hazardéra tak Calix vylepšuje alespoň faktem, že se nesnaží trhat rekordy v rychlosti. Jeho nejlepší maratonský čas je 3:44, většinou ale běhá podstatně pomaleji.

Běžecké rekordy jsou různé. Obdivuhodné, bláznivé, nepravděpodobné. Ten, o kterém píšeme dnes je ale natolik neobvyklý, že nikoho ani nenapadlo podobné výkony zaznamenávat. Až do teď. Američan Calix Fattmann je totiž hodně zvláštní maratonský rekordman. Nikdo v jeho věku nedokázal zaběhnout tolik maratonů jako on (nebo se tím nepochlubil).

Sportovní hodinky obvykle slouží k zaznamenávání sportovních výkonů. Před nedávnem ale pomohli také k usvědčení vraha. Mark Fellows byl podezřelý z dvojnásobné vraždy, ale detektivům stále chyběl nějaký zřejmější důkaz. Když narazily na Fellowsovu fotku z běžeckého závodu, který se konal zhruba dva měsíce před vraždami, všimli si, že má na zápěstí hodinky Garmin.

Napadlo je prozkoumat uložené GPS záznamy a trefili se do černého. Podezřelý měl totiž v tréninkovém deníku uloženy záznamy, které prokazovaly, že se na místě činu a v jeho okolí opakovaně vyskytoval. Fellows sice nebyl tak hloupý, aby si samotnou vraždu uložil jako aktivitu do tréninkového deníku, ale detektivům nebyl schopný vysvětlit své opakované návštěvy v okolí místa činu před samotnou vraždou. A protože se v té době pohyboval na kole, nenapadlo ho nic lepšího než si tyto záznamy jako cyklistickou aktivitu uložit. Společně s dalšími nepřímými důkazy už to soudu stačilo, aby ho za dvojnásobnou vraždu odsoudil.