Šermíř Choupenitch: o balení žen, lásce k baru i lámání čepelí

Trénink

Alexander Choupenitch je český šermíř s běloruskými kořeny. Před dvěma lety slavil titul mistra Evropy do 23 let a má tak bezesporu směle našlápnuto k dalším úspěchům. Na instagramovém účtu Superlife se s námi podělil o to, jak vypadá jeho den na soustředění v Anglii.

Trénink na londýnském campu šermířů začínal v deset hodin dopoledne. Před samotným tréninkem však Choupenitch nejprve ukázal fanouškům pár cviků na posílení celého těla. Pak už následovala šermířská část. Ta se skládala z útoků na terč a vzájemných soubojů účastníků campu. Po tréninku Alexander zamířil ještě do posilovny.