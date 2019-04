PŘÍMO Z COMPIEGNE | Někdy jsou to terény, že si říkáte, že je to dobrý kostitřas i na odpruženém horském kole. Muži, kteří touží předvést se na Pekle severu, jak se přezdívá slavné klasice Paříž-Roubaix, to musí zvládnout na silničních bicyklech. Nejde ale o taková kola, na kterých objíždí ostatní závody. Právě kvůli otřesům, jichž musí tělo cyklistů absorbovat pořádné množství, byly vytvořeny takzvané Roubaix speciály.