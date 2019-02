Přihlas se Pět závodů na různých místech. Pro mě pět stresů, zda vše bude tak jak chceme, nervózní jsem minimálně týden před startem. Strach, zda jsme na něco nezapomněli, bych vám nepřál. Tentokrát neběžím, ale závody pořádám.

Když všechno klapne na 100 procent, tak ten moment, kdy za vámi chodí udýchaní, znavení a někteří běžci s vytřeštěným pohledem a děkují za perfektní organizaci, za to, že jsme to pro ně udělali, je k nezaplacení.

V březnu bude první Superlife Columbia závod. A já začínám cítit svrbění po celém těle. Moje nervozita už se pomalu ozývá. Tenhle závod je pro spoustu lidí už téměř legendární. Tři vysoké navážky v Milíčovském lese prověří každého, to mi věřte. Pro hodně lidí to byl kdysi úplně první závod a o to nám vždy šlo. Být tu pro ty, kteří v podstatě začínají. Pokud jsi z Prahy nebo okolí, tak 13. března doraz.

Superlife Columbia razovitý závod

Bělský les v Ostravě bude naší další zastávkou. Tohle razovite město je plné sportovců a těch, kteří nás už v Rungo.cz podporovali (ano, celý tým na Superlife.cz , je ten, který dělal nejčtenější běžecký web u nás a který koncem minulého roku definitivně skončil). Do Ostravy je to z Prahy kus cesty, ale když sednete na vlak, tak je to na pohodu a můžete zažít zase jiné město a místo. Takže 13. dubna v Běláku, přijďte nás podpořit.

Superlife Columbia závod brněnskou zoo

To podobné platí vlastně i o zářijovém závodě v brněnském zoo. Startujeme přímo v zoologické zahradě od medvědů hnědých (ne z výběhu), proběhne se částí zahrady a pak ven směrem do chráněné oblasti Baba a zpět k medvědům. Trasa je opravdu krásná a běžet v zoo jen tak asi nezažijete. Vezměte celou rodinku, v rámci startovného máte vstup pro sebe a jednu osobu zdarma. Tak nezapomeňte, že 14. září se tam potkáme.

Superlife Columbia divoký závod Šárkou

Kdo ještě nikdy nebyl v Divoké Šárce, tak o hodně přišel. Tohle místo v Praze je opravdu skvost, je to jak ztracený kus světa ve velkém městě. Naprostá nádhera s místy skoro až divokými. Start je v kempu Džbán a běží se mezi skalami, kolem zurčícího potoku. V říjnu je tu zbarvení stromů dechberoucí, stejně tak jako poslední kopeček k cíli. Zapište si do kalendáře, 19. října.

Superlife Columbia srdcervoucí závod

Posledním ze závodů Superlife Columbia je v mém rodném městě Říčanech u Prahy. Tohle je téměř čistokrevný trail. Celá trasa vede po místech, která jednoduše řečeno miluju. Přiznám se, že mi dělá opravdu dobře, že tolik lidí běželo po cestách a místech, která pro mě od dětství tolik znamenají. Jsou to místa, kde kdysi vznikl nápad na Rungo.cz , kde jsem se dával po operaci srdce dohromady. Budu moc rád, když 9. listopadu do Říčan dorazíte a já vám za odměnu ukážu místa, která mám z celého srdce rád.

PS: Pokud se vždy přihlásíte včas (viz propozice), tak dostanete opravdu parádní funkční tričko od značky Columbia. Osobně jsem je vybíral, tak snad se vám bude líbit.