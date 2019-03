Pokud trošku sledujeme nabídku monitorů aktivity a sportstrackerů, můžeme vysledovat dva trendy nebo jakési rozevírání nůžek, kdy na jedné straně jsou masivní hodinky nadupané funkcemi, které design trošku upozaďují a jsou určené pro opravdu aktivní sportovce, a na druhé straně takzvané wearables, chytré módní doplňky neboli hezky česky „nositelností“, které jsou na první pohled designové a jakoby jen tak mimochodem skrývají často překvapivé funkce. Jsou ideální pro ty, kteří chtějí sledovat svou aktivitu, ale nechtějí se omezovat designem a pohodlím. Pojďme se podívat na některé z nich.

Elegantní šperk vydrží půl roku bez nabití

Elegantní šperk ve tvaru listu ze dřeva a kovu můžete nosit jako náhrdelník, náramek i jako brož. Pokud tuto vychytávku neznáte, nejspíš by vás ani nenapadlo, že jde o monitor aktivity – funkce v tomto případě opravdu není na úkor vzhledu, ale ani naopak. A to je to, o co se zakladatelé značky snažili – vytvořit doplněk, který budeme rády nosit (Bellabeat je určen pro ženy), nebude nás stresovat překotnými notifikacemi, ale zároveň nám podá přehled o naší aktivitě a zdraví.

Za šperkem stojí slovinská sochařka Urška Sršen, která má velmi blízko k umění, ale zároveň i ke zdraví a medicíně – před založením Bellabeatu spolupracovala na monitorech zdraví pro neonatologické oddělení lublaňské fakultní nemocnice, pomocí kterých by budoucí matky mohly mít lepší přehled o svých návycích a reakcích těla v těhotenství. První chytrý šperk vytvořila autorka se svých chorvatským společníkem v roce 2012 a aktuálně si ho už můžeme zakoupit i u nás.

Elegantní náramek můžete nosit půl roku bez nabíjení • Foto tiskové materiály Bellabeat

Bellabeat cílí výhradně na ženy, jejich vkus, ale i životní styl a zdravotní specifika. Šperk dokáže během nošení monitorovat počet kroků či délku aktivity, kvalitu a délku spánku, dýchání (což se může hodit třeba při józe) a disponuje motorkem, který vás jemným zavrněním decentně upozorní třeba na to, že jste se už dlouho nehýbala, ale také funguje jako budík nebo upozornění, že si máte vzít pilulku.

Veškerou statistiku sbírá šperk do mobilní aplikace. Pokud nejste sportovní maniak a nepotřebujete mít přehled o své aktivitě v reálném čase, stačí je spárovat jednou za 14 dní (tak dlouho šperk údaje uchovává). Aplikace nám pomůže kromě aktivity sledovat i menstruační cyklus. Někoho možná zklame absence upozornění na hovory a zprávy, nepřítomnost displeje, nebo to, že šperk automaticky nerozpozná typ aktivity – tu musíte nastavit předem v aplikaci.

Jedním z hlavních cílů Bellabeatu je ale co nejméně zasahovat do života, stát se šperkem, který bude naším poznávacím znamením, a budeme ho nosit denně. Zároveň nás nebude nijak vyrušovat a nutit být neustále online nebo ve stresu z toho, zda jsme monitor nabili. Poslední detail je na šperku možná nejzajímavější – funguje na baterku, kterou stačí vyměnit jednou za půl roku.

Kouzelný prsten se špičkovými funkcemi

Další relativní novinkou, která se loni dočkala redesignu, je chytrý prsten Oura. Je nenápadný a hodí se jak pro muže, tak pro ženy. Jeho design (oceněný mimochodem prestižní cenou Red Dot) na první pohled vůbec nenapovídá, že by byl šperk „nadupaný“ tolika funkcemi, které by mu mohl závidět i kdejaký ten chytrý náramek nebo hodinky: umí sledovat srdeční tep, frekvenci dechu, tělesnou teplotu a samozřejmě monitoruje pohyb a sportovní aktivity. Nabíjí se pomocí bezdrátové nabíječky zhruba jednou za šest dní.

„Úkolem“ prstenu ale není jen sbírat data o vaší aktivitě, ale také vám pomáhat chovat se k sobě lépe. Po delší době nošení vám skrze aplikaci napovídá, kdy je ideální doba pro to jít spát a teoreticky by tak měl přispívat ke zlepšení kvality spánku. Vedlejším produktem by mělo být snížení únavy a třeba také zlepšení soustředění v práci. Podle toho, jak jste spali, vám aplikace ráno doporučí, zda byste se měli spíše šetřit, nebo si můžete klidně dát víc „do těla“. Měří také intenzitu aktivity a doporučí vám vhodný způsob regenerace nebo odpočinku

Nenápadný, unisexový šperk měří tep i tělesnou teplotu • Foto tiskové materiály Oura

Výrobce prstenu se chlubí přesnými senzory pro měření teploty, optické měření tepu a 3D akcelerometrem a gyroskopem, které zaznamenávají váš pohyb. Díky přesnému měření vám podá údaje o vašem tréninku a pomůže vám nastavovat si nové tréninkové (ale také regenerační a zdravotní) cíle. Díky senzorům dokáže prsten jako „vedlejší produkt“ upozornit třeba i na blížící se epileptický záchvat.

Prsten Oura se v roce 2015 (ještě v původním designu) stal hitem crowdfundingového portálu Kickstarter, kde projekt vybral od jednotlivců a sponzorů přes dvacet milionů dolarů. Kromě pohodlného a ničím nerušeného měření aktivity, srovnatelného s chytrými náramky, je Oura i designovou záležítostí, o které píšou módní časopisy a nosí je celebrity – konkrétně třeba princ Harry. I díky těmto přesahům se z monitorovacího „gadgetu“ pomalu ale jistě stává něco, co možná jednou budeme používat se stejnou samozřejmostí jako dnes mobilní telefon.

Monitory, které vzbuzují touhu



Chytrých šperků najdeme samozřejmě mnohem více. Některé jsou „pouze“ designovou úpravou stávajícího modelu nebo výsledkem spolupráce značek – příkladem může být náramek Misfit Shine v designu od značky Swarovski nebo velmi zdařilá spolupráce Fitbitu s módní značkou Tory Burch, kdy vznikly náramky, které dokonale ladí třeba s ikonickými balerínami s velkou sponou od stejné značky… Do chytrých hodinek a náramků ale „fušují“ už i značky, jejichž doménou býval především design, styl a luxusní vzhled, jako třeba Michael Kors se svojí řadou hodinek a chytrých náramků Access.

Úkolem „nositelností“ je naplňovat estetické požadavky, vzbuzovat touhu po vlastnictví takového předmětu už jen proto, jak vypadá. Uspokojit choutky technických maniaků, kteří lační po originálních vynálezech, které budou nejen dobře fungovat, ale také s nimi můžeme ohromovat kamarády v hospodě (nebo na tréninkovém oválu, chcete-li). To multifunkční šperk Bellabeat a prsten Oura bohatě naplňují. Ještě o kousek dál pak šla značka Joule, která představila chytrou náušnicovou puzetu – maličký, patentovaný ocelový „čudlík“, který použijete jako zadní část jakékoli vaší náušnice, který z ušního lalůčku měří tep, monitoruje aktivitu, počítá spálené kalorie a samozřejmě komunikuje s mobilní aplikací. Tato vychytávka se ještě neprodává, ale už si ji lze předobjednat.