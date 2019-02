Trik správně zavázaných tkaniček. Vyřeší pálení chodidel i sedřenou patu

V dnešním článku se podíváme na to, jak si správně zavázat tkaničky. Že to umí každý? To nemusí být tak úplně pravda. Tkaničky nejen u běžeckých bot se totiž dají vázat překvapivě velkým množstvím způsobů. Vyřešíte tak například problémy s pálením chodidel, otlačenými prsty, nebo sedřenou patou.