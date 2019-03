TEST: Konec čekání! Dynafit uvádí na trh novou raketu pro horské závody

Krosové boty Dynafit

Na světě zcela jistě neexistuje jediný milovník zimních sportů, který by nikdy neslyšel o Dynafitu. Tato německá značka je dlouhá léta absolutní špičkou v oblasti skialpinismu a skitouringu. Mezi běžci se však donedávna jednalo o naprosto neznámé jméno. V Dynafitu do toho ale během posledních několika sezón pořádně šlápli a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Dnes už se jedná o zaběhnutou horskou běžeckou značku se širokou nabídkou letního vybavení a od letošního jara se můžete těšit i na velmi zajímavou novinku v podobě závodních bot Feline Up Pro.

Právě lehké a rychlé závodní krosovky, které by byly schopné konkurovat top modelům ostatních trailových značek v portfoliu Dynafitu dlouho chyběly. Dynafit Vertical Pro sice nebyla vůbec špatná bota, ale ve srovnání s tím nejlepším v tomto segmentu zkrátka neobstály. Tato situace se ale zásadně mění s příchodem krosovky s lehce kostrbatým názvem Dynafit Feline Up Pro.

Dynafit Feline Up Pro

Dynafit Feline Up Pro hmotnost: 230 gr (UK 8)

230 gr (UK 8) drop: 4 mm

4 mm cena: 4500,- Kč klady: skvělé funkční vlastnosti pro rychlý běh v terénu

boty si poradí s lehčím podkladem i technicky náročným terénem

unikátní konstrukce podrážky Vibram Lite Base šetří hmotnost zápory: vysoká pořizovací cena

úzký svršek neusí sedět běžcům s širším tvarem chodidla

Feline Up Pro přináší technologické novinky, precizní zpracování a také netradiční uvedení na trh. Tento model bude dostupný až s příchodem jarní kolekce pro rok 2019, ale omezený počet testovacích kusů byl v oběhu už od loňského června a my měli možnost jeden pár pořádně prověřit.

Zásadní novinkou, která k Feline Up Pro přitahuje pozornost všech běžců i běžeckých časopisů je zbrusu nová podrážka Vibram Lite Base. Použitá gumová směs je tradiční a osvědčený Vibram Megagrip, který je ovšem v tomto případě nanesen na tenkou textilní vrstvu a až následně přilepen k tlumicí pěně. Tato technologie se až doposud používala pouze k výrobě silničních galusek. Díky tomu je možné použít tenčí vrstvu materiálu a tím pádem ušetřit nezanedbatelné množství gramů. I díky tomu Feline Up Pro váží úctyhodných 230 gramů ve velikosti UK 8.

K nízké hmotnosti přispívá kromě Lite Base také minimalisticky laděné tlumení s čtyř milimetrovým dropem a jednoduchý, ale pevný svršek. Dynafit Feline Up Pro je čistokrevná závodka, takže neočekávejte žádný závratný komfort. Tlumení má minimální potřebnou mohutnost pro zachování příjemného došlapu na kratších až středních tratích (do dvou hodin běhu) a úzký pevný svršek skvěle podrží i při vysoké rychlosti v technicky náročném terénu.

Zkušenosti z terénu

Jak tato bota obstála při testování v horských podmínkách? Nad očekávání dobře. Že bude Feline Up Pro závodkou, se kterou je nutné počítat bylo jasné už na první pohled. Na této botě zkrátka není nic špatně a bylo by velmi nepravděpodobné, kdyby reálné funkční vlastnosti neodpovídaly papírovým předpokladům. Realita ale ještě předčila všechna očekávání.

Dynafitu se podařilo vytvořit pořádně rychlou a dynamickou závodku, která se nezalekne kratšího krosu po trávě a hlíně, ani horského Skyrace s prudkými seběhy po ostrých kamenech. Ochrana chodidla a celková míra tlumení umožní zkušenějším běžcům využívat tuto botu na všech tratích až do dvou hodin běhu bez jakýchkoliv omezení. Pokud patříte do kategorie lehkých vah s vytříbenou technikou došlapu, pak si v Feline Up Pro můžete troufnout i na delší distance, ale zde to bude už velmi individuální záležitost.

Svršek je opravdu velmi úzký, jak jsme ostatně u většiny bot z dílny Dynafitu zvyklí, a běžci s širokou příčnou klenbou by s tím mohli mít lehký problém. Při standardním, nebo úzkém tvaru chodidla se ale není čeho obávat a díky bezešvému materiálu sedí boty na noze jako druhá kůže. To je obzvlášť důležité při pohybu v kamenitém a technicky náročnějším podloží, kde je bota skvěle ovladatelná a naprosto spolehlivá.

Nad očekávání dobrá životnost

Z hlediska životnosti se nedají očekávat žádné zázraky. Hmotnost 230 gramů se přece jen musí někde podepsat, ale i v tomto směru Feline Up Pro příjemně překvapily. Ani po více, než stovce naběhaných kilometrů nejeví bota žádné zásadní známky opotřebení a dá se očekávat, že výdrž nebude vůbec špatná. Konkrétní hodnotu se ale neodvážím odhadnout, protože do hry zde vstupuje celá řada proměnných jako například šířka a tvar chodidla, hmotnost běžce, technika dopadu a v neposlední řadě terén, ve kterém budete botu používat. V ideálních podmínkách si ale dokážu představit, že Feline Up Pro vydrží bez problémů více, než 500 kilometrů, což na ultra lehkou závodní botu není vůbec špatné.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Dynafit Feline Up Pro novinkou, která má potenciál pořádně zahýbat světem závodních horských bot. Dynafit má ostatně trail a horský terén ve své DNA a u každého modelu dokazuje, že boty do hor vyrobit umí. Hledáte-li nekompromisní, lehkou, rychlou a spolehlivou závodku pro české i zahraniční závody do 20 kilometrů, pak může být Feline Up Pro velmi zajímavou variantou.