Ačkoliv má první zkušenost s nášlapy nebyla úplně pozitivní, dnes už bez nich nedám ani kilometr a všem je mohu jen vřele doporučit. Nevěřte nesmyslným mýtům a zbavte se předsudků. Nášlapy si zamilujete i vy. Chce to však jen trochu cviku.

Se svým novým novým dvokoulým parťákem jsem se hrdě vydala na výlet s kamarády. Nový bike, švih, pěkně utažené pedály, aby tretra dobře držela a jede se. Po pohodovém začátku však přišla první zkouška. Na semaforu se rozsvítila červená a já musela zastavit a vycvaknout se z pedálu. Noha však zůstala jako přikovaná v nášlapu a mé tělo se skácelo i s kolem na bok. I když to byl rozhodně nepříjemný zážitek, dnes už na něj vzpomínám s úsměvem.

Já to nepotřebuji – omyl, pokud si chcete jízdu na kole užít, nášlapy vám umožní správné kruhové šlapání, zajistí komfortní pocit, dodají určitou jistotu a poskytnout bezpečnou jízdu.

Nášlapné pedály jsou nebezpečné – rozhodně ne, právě naopak, pokud jedete např. v mokrém terénu podrážka boty je mokrá, velmi lehce z obyčejného pedálu sklouzne. Mít v pedálu – chodidle patřičnou oporu je pro ovládání kola velmi důležité. Nášlapy vám právě tuto jistotu a podporu zajistí. Při jízdě na kole se nevyhnete lehkým pádům. Připravte se tak na malé škrábance a modřiny. To k tomu prostě patří.

Mýtus 5: Nášlapy nevypnout

Mám v sobě zafixovaný pocit, že když budu chtít najednou sundat nohu, že to nevypne – povolí nebojte, chce to je získat grif. Současně se přestat bát, že se to nepovede. Stačí si první km v nášlapných pedálech vyzkoušet např. na hodině spinningu.