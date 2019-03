Běžecké boty Zoot

Některé běžecké značky není potřeba dlouze představovat, ale stále ještě existují výrobci, o kterých jste dost možná nikdy neslyšeli. Jedním z nich je i Zoot, Americký výrobce sportovního vybavení s kořeny na Havajských ostrovech.

Že se Zoot zrodil na Havaji není náhoda. Jedná se totiž o dějiště jedné z největší sportovní události světa - mistrovství světa v Ironmanu. A právě triatlon je hlavním sportem, nebo spíše trojicí sportů, na které se Zoot specializuje. Tato specializace je krásně vidět i na modelu běžeckých bot Zoot Ali'i.

Zoot Ali'i

Zoot Ali'i hmotnost: 280 gr (UK 8)

drop: 8 mm

cena: 4299,- Kč klady: BOA stahování a svršek bez jazyku zajišťují extrémně rychlé nazouvání a utažení boty

pohodlný bezešvý svršek

dají se využívat na triatlon i na běžecké závody zápory: nízká úroveň tlumení vyžaduje pokročilejší techniku došlapu

vysoká pořizovací cena

Ali'i je silniční závodní model určený závodní a tempové použití. Neočekávejte tedy, že Ali'i bude pohodlná bačkora na dlouhé běhy. Místo toho se můžete těšit na dynamickou a tuhou botu, která se nejlépe cítí ve vysoké rychlosti.

První, co na Ali'i zaujme je svršek. Řeč není ani tak o unikátním designu jako o systému utahování pomocí BOA kolečka a konstrukci se sešitým jazykem. Díky tomu nemusíte řešit žádné složité utahování boty a správné usazení na chodidle. Do Ali'i jednoduše vklouznete, otočíte kolečkem a je to.

Toto provedení zajišťuje triatletům maximální rychlost v depu při přezouvání z cyklistických treter. Na své si ale přijdou i běžci, které nebaví věčné rozvazování a zavazování tkaniček. Rychlost nazouvání a utahování se ale neobejde bez jedné stinné stránky. Pokud máte standardní tvar chodidla a Ali'i vám sedí okamžitě po nazutí, pak nemusíte nic řešit. V případě úzkého, širokého, nebo vysokého tvaru chodidla ale zapomeňte na to, že by se s pomocí BOA dala bota přesněji nastavit pro vaše individuální potřeby.

Svršek sám o sobě je v přední části poměrně prostorný a je vyroben z bezešvého a hladkého materiálu, takže není problém v Ali'i běhat naboso.

Závodní tlumení

Tlumící vrstva odpovídá tomu, že se jedná o závodní model. Míra tlumení je spíše nízká a bota působí poměrně tuhým dojmem. To bude vyhovovat všem běžcům, kteří jsou nešťastní z aktuálního trendu vyrábět extrémně měkké boty na trénink i na závody.

Tlumení ale není tak tvrdé, aby se v botě nedal pohodlně absolvovat půlmaraton, ale u půl až maratonských distancích bych Ali'i doporučil výhradně zkušenějším běžcům s pokročilou technikou došlapu. Drop je standardních osm milimetrů a pocitově při běhu přes střed chodidla nijak nelimituje.

Tlumicí vrstva je rozdělena do dvou bloků. Měkčí v oblasti paty a tužší v přední části. Díky tomu si Ali'i zachovává potřebnou dynamiku a zároveň pohodlně tlumí při běhu z kopce, nebo dočasnému přechodu na běh přes paty.

Gumová podrážka je pojata velmi minimalisticky a kryje pouze dopadové zóny v přední části boty a pod patou. Díky tomu si Ali'i zachovává potřebný záběr pro běh po silnici a zároveň dochází k značné úspoře hmotnosti. Ve výsledku tak ve velikosti UK 8 váží Ali'i rovných 280 gramů. To je srovnatelné číslo jako u konkurenčních modelů v čele s Asics Noosa.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Zoot Ali'i primárně triatlonovou závodkou, kterou ale ocení i čistokrevní běžci. Ali'i nadchne každého příznivce rychloutahovacího systému BOA, který zároveň hledá rychlou a dynamickou botu pro intenzivní tréninky na dráze, nebo závody na silnici. Hlavní předností je extrémně rychlé nazouvání a solidní vlastnosti při rychlém běhu. Očekávat se dá i na závodku velmi slušná životnost.