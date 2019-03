TEST: Stabilita, která nebrzdí. Cloudace od ON silniční běžce rozmazlí

První dojem - masivní, ale kvalitní

Na první pohled celkem masivní a těžké silniční boty. Dámská velikost číslo 41 váží něco málo přes 300 gramů, což rozhodně není málo. Naštěstí však funguje skvěle odpružení, takže na krátkých trasách váha obuvi nijak zvlášť nelimituje. Na delších bězích už to ale znát být může, třeba na maraton vhodné s největší pravděpodobností nebudou. Vizuálně vypadají skvěle, potěší zejména jemné reflexní prvky ze všech stran obuvi, které zaručí bezpečí běžce i ve tmě, zároveň nekazí dojem z celého designu. I použitý materiál je kvalitní a lze tak počítat s tím, že boty vydrží i nějaké to nešetrné zacházení. Oblast kolem paty je dost tuhá, což nemusí všem vyhovovat, na druhou stranu to perfektně stabilizuje nohu a při běhu to není na škodu.

Silné na silnici, pevné v lese

Cloudace patří hlavně na silnici a zpevněné lesní cesty. Krátké přeběhy přes suché terénní cesty sice zvládnou, na rozbahněné cestě či sněhu však hladká podrážka nedokáže zabránit podkluzování, zvláště na rozbředlém sněhu je to pak dost rizikové. Bláto se navíc často hromadí mezi polštářky na podrážce, sem tam se mezi nimi zasekne i kamínek, který sice většinou vypadne sám, občas to ale zbytečně zdržuje. Na zpevněných cestách však umí hotové divy a díky speciálním „polštářkům“ vám ani beton nepřipadá tak tvrdý.

Stabilita na prvním místě

ON CLOUDACE hmotnost: 267 g (UK7)

267 g (UK7) drop: 7 mm

7 mm výška tlumení: 30 mm

30 mm cena: 5130,- KLADY perfektní tlumení, které šetří klouby

vystlaná vnitřní část boty zajišťující pohodlí

skvěle zajištěná stabilita nohy

nerozvazující se tkaničky při běhu

příjemná vložka z EVA pěny

kvalitní použité materiály ZÁPORY po několika kilometrech nevětrá dostatačně a noha se přehřívá

v mezerách mezi polštářky se občas zachytávají kameny a hromadí bahno

nestabilní na sněhu a bahně

cena

Cloudace dbají především na stabilitu. Noha se v botách nehne, zároveň ale na žádném místě netlačí. Rovněž při sebězích i výšlapu do kopce drží nohu tak, jak má. Je to zejména díky použitým kvalitním materiálům i dost tvrdé patě, což už bylo zmíněno výše. Cloudace jsou navíc stabilní i na nerovném povrchu. Trasy přes kočičí hlavy, tramvajové koleje i časté změny povrchů zvládají na jedničku a na první došlap ani není poznat, že neběžíte po asfaltu.

Tlumení na úkor rychlosti? Ne!

Silniční běh skrývá celou řadu úskalí. Jedním z těch nejčastějších a nejnepříjemnějších jsou bolesti kolen. Jakmile je trochu špatná technika či přetrénovanost, spoustě běžcům se hned začnou ozývat. V ONu proto přišli s technologií CloudTec®. Na podrážce Cloudace najdete dvě řady speciálních „polštářků“ Zero-Gravity (z angličtiny nulová gravitace). Ty se při došlapu zmáčknou, čímž rapidně ztlumí náraz. Poté se znovu vrátí do původního stavu, to zase pomáhá rychlému odrazu. A na běhu je to poznat opravdu hodně. Pocítíte to jak při sprintech, dálkovém běhu, ale i při běhu do schodů. Díky tomu tedy ani tolik nelimituje celkem těžká obuv, což však platí pouze na kratších trasách (okolo 6 kilometrů). Ta je ale znát na delších trasách, po zhruba deseti kilometrech už jsou zbytečně těžké a svaly na nohou tak bolí o něco dřív, než v lehčí obuvi. Nevýhodou podrážky je však zbytečně velká mezera mezi těmito "polštářky", ve které se občas zasekne kamínek či nahromadí bahno.

Pohodlí za každou cenu

Pohodlné boty jsou při běhu maximálně ceněné a v ONu na to dbali opravdu perfektně. Pokud jako já trpíte v nových botách na sedřené paty, Cloudace vás mile potěší. Patní oblast je totiž navíc vystlaná speciálními polštářky, které tření paty zabraňují. V úplně novém a nesešlápnutém páru obuvi jsem na první dobrou uběhla zhruba pět kilometrů a nikde mě nic netlačilo. Dokonce ani nárt, i když obuv vypadá tvrdě i ze shora. Samozřejmě to ale nemusí platit pro každého, stejně jako u ostatní obuvi, i zde je potřeba si boty nejdřív pořádně vyzkoušet. Pohodlí doplňují i perfektní tkaničky, které nejsou zcela kulaté a na jeden uzel vydrží zavázané během celého běhu. Samozřejmostí je i dírka navíc, kterou lze obuv ještě víc stabilizovat.

Za každého počasí? Déšť zvládají perfektně, sníh už tolik ne

Díky vyšší podrážce vás nemusí trápit ani období dešťů, museli byste se brodit potokem, aby vám do boty nateklo. Na mokré trase jsou stále stabilní a nepodkluzují, jak jsem už ale zmínila, neplatí to na rozbředlém sněhu a opravdu mokrém blátě, na to ale na silnici, kam je obuv primárně určená, zas tak často nenarazíte. Podrážka jako taková je hladká, a tak to na těchto povrzích podle očekávání dost klouže. Do terénu je stejně lepší běhat ve speciální trailové obuvi, při kratších přechodech si však Cloudace poradí i s ne zcela zpevněnou trasou.

Výsledné hodnocení – kvalita, za kterou si ale zaplatíte

Cloudace jsou špičkové boty pro opravdu náročné běžce. Perfektní tlumení je šetrné pro kolena i kotníky, masivní a kvalitní materiály zase udrží nohu stabilní. Dalším obrovským plusem je pohodlí, které vám boty při běhu nabídnou. Příjemná je i vložka z EVA pěny, která je vyrobená z celkem čtyř materiálů. Na krátké vzdálenosti dobře funguje i větrání boty, to ale úplně neplatí při delších bězích. Po zhruba deseti kilometrech se noha přehřívá a v botě je zbytečně horko. V létě to pak může být nepříjemné. Negativní stránkou je také možná zbytečně velká mezera mezi „polštářky“, ve které se hromadí bahno a občas v ní uvíznou kameny. To se to ale nestává při běhu na silnici, kam jsou primárně určené. Když to vezmu suma sumárum, jsou Cloudace perfektní boty, které vydrží a potěší. Nevýhodou je však možná příliš vysoká cena, prodávají se za zhruba 5200,-, což rozhodně není málo.