Během třicetiletého působení se společnosti Garmin podařilo změnit nebo alespoň ovlivnit svět v několika oblastech: letectví, námořnictví, auto-moto, outdoor a sport. Každé z této oblastí věnoval Garmin jeden model hodinek své nové řady, která nese název MARQ.

Jednotlivé modely této řady výrobce pojmenoval: Aviator, Captain, Driver, Expedition a Athlete. Každé z těchto hodinek jsou uzpůsobeny oblasti, pro kterou jsou určeny a kromě specifických vlastností pro danou oblast nabízí také kombinaci chytrých, sportovních a outdoorových funkcí pro všestranné využití.

Garmin byl dosud známý spíše jako výrobce chytrých, sportovních GPS hodinek. Na modelech MARQ je však patrné, že značka je schopná využívat i technologií klasických hodinářů – práce s materiálem, povrchové úpravy a unikátní design. Řada má celokovové tělo a na její výrobu byly využity prémiové materiály, jako je titan, safírové sklo či keramika. Doplňkem jsou pak řemínky z titanu, kůže nebo několikavrstvé tkaniny. Design však není jedinou vlastností, kterou se modely odlišují. Pojďme si proto jednotlivé typy představit blíže.

Captain

Jachtařský model nabízí závodní stopky, virtuální startovní linii, funkci Muž přes palubu, která v kritické situaci začne navigovat loď zpět na místo nehody, alarm utržení kotvy, který posádku v noci upozorní na riziko spojené s nechtěným pohybem lodi a řadu dalších funkcí vhodných pro pobyt na moři. Tyto hodinky, podobně jako i ostatní modely MARQ, nabízí i další, všestranné funkce, které jsou využitelné po zbytek roku, kdy jejich majitel není právě na moři.

Captain se od ostatních modelů odlišuje svou barevností. Námořní modrá dodává hodinkám osobitý styl, díky kterým hodinky mezi ostatními modely nepřehlédnete. Tkaný řemínek, ladící barevně s lunetou, je pro nošení velice příjemný. Jeho materiál je zvolen tak, aby vydržel agresivní mořské prostředí.

Technické parametry: hmotnost 88 g., průměr displeje 30,4 mm, 12 dní výdrž v režimu chytrých hodinek, až 28 hodin výdrže s GPS, odolnost proti vodě 10 ATM, paměť 32 GB, Bluetooth, WiFi, ANT+.

Cena: 48 000,-

Captain • Foto Garmin

Aviator

Hodinky určené pro letce a milovníky létání. Vestavěná letecká databáze prozradí nejbližší letiště, parametry jejich přistávacích drah, komunikační frekvence a letové prostory s omezeným nebo zakázaným leteckým provozem. Barometrický výškoměr nebo přístup k podrobným informacím o počasí jsou samozřejmostí. V případě nesnází jsou hodinky schopné vyhledat nejbližší letiště a zahájit k němu navigaci.

Hodinky Aviator vypadají robustně, ale pokud jej vezmete do ruky, překvapí vás jejich relativně nízká hmotnost. Důvodem je, že tělo hodinek i řemínek jsou vyrobené z titanu. V případě potřeby je možné kovový řemínek snadno vyměnit za kožený. Všechny modely hodinek MARQ mají navzájem kompatibilní šíři a tvar řemínků, které jsou opatřené systémem pro jejich rychlou výměnu, a to bez potřeby jakýchkoliv nástrojů.

Technické parametry: hmotnost 144 g., průměr displeje 30,4 mm, 12 dní výdrž v režimu chytrých hodinek, až 28 hodin výdrže s GPS, odolnost proti vodě 10 ATM, paměť 32 GB, Bluetooth, WiFi, ANT+.

Cena: 51 000,-

Aviator • Foto Garmin

Driver

Pokud máte rádi rychlá auta, zbystřete. Driver obsahuje v paměti 250 závodních okruhů, mezi kterými najdete známé okruhy, jako je Monza, Imola, Silvestrone, Nürburgring, a také Brno nebo Most. Pokud podle země vyberete okruh z paměti hodinek, zobrazí se vám na pozadí ciferníku jeho tvar a informace o délce a počtu zatáček. Pokud s vozem vyrazíte na závodní okruh, hodinky vám automaticky po odstartování jízdy pomocí GPS změří dosažené mezičasy pro jednotlivé okruhy,

celkový čas a jízdu podrobně vyhodnotí.

Model Driver využívá hybridní titanový řemínek se silikonovými prvky. Výhodou řemínku je, že kovové části řemínku nejsou v kontaktu s kůží, nestudí a netahají. Silikonové prvky jsou na dotyk příjemné a jednotlivé dílky řemínku mírně pruží.

Technické parametry: hmotnost 128 g., průměr displeje 30,4 mm, 12 dní výdrž v režimu chytrých hodinek, až 28 hodin výdrže s GPS, odolnost proti vodě 10 ATM, paměť 32 GB, Bluetooth, WiFi, ANT+.

Cena: 65 000,-

Garmin Driver

Expedition

Pro milovníky hor, přírody a outdoorových aktivit je navržený model Expedition. Kombinace GPS, barometrického výškoměru, elektromagnetického kompasu a podrobných map dělá z hodinek praktický nástroj nejen pro dosažení vytyčeného cíle, ale i pro bezpečný návrat zpět domů. Vestavěný oximetr měří při výpravách do vysokých hor okysličení krve. Pomocí měřených hodnot můžete v náročných podmínkách předejít problémům s horskou nemocí.

Model Expedition je odolný a nabízí úsporný režim s výdrží až 4 týdnů provozu se zapnutým GPS při náročných cestách. Tělo hodinek je vyrobeno z titanu s odolnou, PVD povrchovou úpravou. Kožený řemínek je vyrobený z prémiové italské kůže Vacchetta, která má ze spodní strany vyražené drážky pro lepší ohebnost a přilnutí řemínku k zápěstí.

Technické parametry: hmotnost 87 g., průměr displeje 30,4 mm, 12 dní výdrž v režimu chytrých hodinek, až 28 hodin výdrže s GPS, expediční GPS režim s výdrží 4 týdny, odolnost proti vodě 10 ATM, paměť 32 GB, Bluetooth, WiFi, ANT+.

Cena: 45 000,-

Expedition • Foto Garmin

Athlete

Sportovcům je určený model Athlete. Po obvodu lunety se nachází stupnice s VO2Max a dobou regenerace po náročném tréninku. Na originálním ciferníku hodinek se kromě času, aktuálního srdečního tepu a celkového počtu kilometrů uběhnutých za poslední týden, zobrazují i dva indikátory směřující na stupnice s VO2Max a délkou regenerace, které jsou vyražené na lunetě.

Hodinky Athlete mají sportovní funkce výkonného triatlonového sporttesteru, na ruce ale vypadají jako klasické, elegantní hodinky. S necelými 95 gramy hmotnosti a sportovním gumovým řemínkem sedí Athlete skvěle na zápěstí i v průběhu náročného tréninku. Rychlý systém výměny řemínků umožňuje zvolit gumový řemínek na sport a kovový nebo kožený pro společenské akce.

Technické parametry: hmotnost 94 g., průměr displeje 30,4 mm, 12 dní výdrž v režimu chytrých hodinek, až 28 hodin výdrže s GPS, odolnost proti vodě 10 ATM, paměť 32 GB, Bluetooth, WiFi, ANT+.

Cena: 39 000,-

Athlete • Foto Garmin

Chytré hodinky a sporttester v jednom

Všechny modely této řady nabízí sportovní funkce srovnatelné s nejlepšími sportovními hodinkami na trhu. Hmotností se nevyrovnají závodním speciálům, jako je Foererunner 935 s hmotností pod 50 gramů, titanové tělo ale dosahuje mimořádně nízké hmotnosti vzhledem k robustnímu vzhledu a celokovovému tělu hodinek. Hmotnostní rozsah 87 až 144 gramů je ovlivněný především použitými řemínky. U každého z modelů je v balení navíc jeden sportovní silikonový řemínek. Při jeho použití se hmotnost hodinek MARQ dá srovnávat s hmotností řady Fénix, které patří k nejpoužívanějším sportovním hodinkám současnosti.

Podobně jako Fénix, i nová řada nabízí skutečně všestranné sportovní využití při běhu, jízdě na kole, plavání, lyžování, golfu, triatlonu a řadě dalších sportů. Zajímavou novou funkcí, která je u hodinek k dispozici je funkce „Body Battery“, která během dne a noci shromažďuje data o únavě, stressu a regeneraci a na jejich základě zobrazuje stav únavy vyjádřený jedním číslem v rozmezí od 1 do 100. Hodnota Body Battery může pomoci s rozhodnutím, zda po náročném dni v práci absolvovat večer náročný intervalový nebo jen volný regenerační trénink.

Pomocí chytrých funkcí hodinky umí hodinky zobrazit příchozí volání, sms zprávy a další notifikace z kompatibilního mobilního telefonu s operačním systémem Android nebo iOS. Samozřejmostí je možnost zobrazení předpovědi počasí, vestavěný MP3 přehrávač nebo například možnost sdílení pozice na trase během tréninku. Funkce Garmin Pay pak při placení dokáže na bezkontaktních terminálech nahradit běžné platební karty. Podporu platební metody Garmin Pay zatím u nás nabízí platební karty VISA a Mastercard vydané bankami Moneta nebo Komerční bankou. Výhodou hodinek je nadstandardní výdrž, v režimu chytrých hodinek zvládají až 12 dní fungování na jedno nabití.

Kvůli novinkám budete muset sáhnout hlouběji do kapsy

Je nesporné, že hodinky řady MARQ nabízejí výjimečnou kombinaci chytrých, sportovních a specializovaných funkcí. Navíc jsou skutečně nádherné. Jejich nevýhodou je však vyšší pořizovací cena. Ceny modelů se pohybují v rozpětí od 39.000 Kč do 65.000 Kč. Pokud to pro vás však není překážkou, modely této řady by se na českém trhu měly poprvé objevit během druhého čtvrtletí.