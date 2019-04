Bolí vás kolena? Choďte a běhejte s holemi. Jedno, zda je vám 20, nebo 60

Na co se dají hole použít?

Průkopníkem mezi používáním holí je sport zvaný nordic walking. Hole se ale také už pěknou řádku let používají při horských běžeckých závodech, o využití při “obyčejné” turistice ani nemluvě.

Ptáte se, proč byste měli hole při sportu využívat? Důvod je jednoduchý. Díky holím výrazně ulevíte dolním končetinám a zátěž rozložíte i do horní poloviny těla. To má efekt zdravotní i výkonnostní. Největší rozdíl z hlediska výkonnosti poznáte při prudkém stoupání, kdy hole citelně uleví vašim stehnům, ale smysl má zapojení holí i na rovinatějších tratích. Zdravotní benefity se projeví za každé situace, protože s pomocí holí snížíte velmi výrazně zátěž, kterou musí snášet kolena a dolní končetiny obecně.

Opravdu to funguje

Důkazem, že to není žádný marketingový tahák, ale opravdu funkční doplněk, může být pohled na startovní pole jakéhokoliv horského běžeckého závodu. Bez ohledu na věk a výkonnost bude mít hole v rukou drtivá většina zúčastněných. Stejný pohled se vám naskytne na vrcholu Sněžky, nebo Lysé hory, kde z deseti turistů bude mít hole větší polovina. Běžci využívají především pozitivního dopadu na výkon, zatímco turisté si holemi chrání své klouby. Obě výhody se ale u obou skupin do značné míry prolínají.

Blahodárný vliv na klouby dolních končetin je až překvapivě vysoký. Je to dáno i tím, že hole šetří stabilizační svaly kolem kyčlí a kolen, které drží vaše nohy a klouby pohromadě. Jakmile dojde k únavě těchto svalů, pak se obvykle dostaví nepříjemná bolest ne svalu samotného, ale právě v oblasti kloubu.

Na běhání a chození s holemi se spousta lidí dívá se značným despektem a hole považují za doplněk pro důchodce. Opak je ale pravdou. • Foto LEKI

Jak vybrat ty správné?

Možná se to na první pohled zdá jako nesmysl, ale obě skupiny, tedy běžci i turisté, využívají naprosto identické hole. To se týká nejen zpracování, ale i délky. Při chůzi i při běhu platí, že ideální délku hole získáte, pokud svou výšku vynásobíte číslem 0,68. V praxi to znamená, že hole ideální délky budete držet opřené o zem s loktem ohnutým do pravého úhlu. S kratšími holemi byste se museli “nořit” rukami nepříjemně hluboko a s delšími se zase mnohem víc nadřete.

Hole vhodné pro turistiku a běhání naleznete v obchodech nejčastěji pod označením trekingové. Mezi nejznámější výrobce patří Leki a Black Diamond, ale zapomínat nesmíme ani na Fizan, nebo Dynafit. Nejoblíbenější konstrukci holí se říká lámací, nebo zetková. Tyto hole jsou tvořeny třemi samostatnými díly, které po složení zapadnou hladce do sebe. Tyto hole se dají složit i rozložit doslova za pár vteřin a jejich obrovskou výhodou je nízká hmotnost a vysoká tuhost. Počítejte ale s tím, že u tohoto typu holí se nedá nastavit délka.

Chcete-li hole s volitelnou délkou, pak máte na výběr mezi klasickou teleskopickou konstrukcí a hybridními lámacími holemi s nastavitelným horním dílem. Zafixování preferované délky se provádí buď rychloupínákem, nebo zašroubováním závitu. U závitových holí si ale dejte pozor, abyste závity pravidelně promazávali, jinak se může stát, že hole zatvrdnou a nedají se bez svěráku povolit.

Poslední věcí, na kterou byste si měli dát pozor jsou použité hroty. Ty by nikdy neměly být z gumy, která neposkytne dostatečný záběr a na asfaltu, nebo na kamenech budou hole nepříjemně a nebezpečně klouzat. Mnohem lepší jsou kovové hroty, které sice dělají větší hluk, ale spolehlivě vás podrží na jakémkoliv povrchu.