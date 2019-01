První, na čem je nižší cena 8000 korun vidět, je pochopitelně vzhled. Zatímco univerzální elegantní model Fénix 5 (nebo nejvyšší Fénix 5+) s kovovou obroučkou si klidně můžete vzít i ke společensky laděnému oděvu, celoplastový Instinct s výraznými hranatými ovládacími prvky na pravé straně pouzdra se ke košili nebo dokonce do obleku příliš nehodí.

Hodinky jsou na první pohled robustní a odolné. Zdání potvrzuje i armádní standard odolnosti MIL-STD-810. Ten značí, že hodinky úspěšně prošly celou řadou testů včetně obligátních pádů a vibrací (včetně vibrací při střelbě), ale i na vysoké teplotní šoky, vodotěsnost včetně solné mlhy a mrznoucí ledové tříště, prachotěsnost, atd.

Umí téměř vše, ale něco přeci jen ne

Na schopnostech hodinek se však cena nijak zásadně nepodepsala a až na několik libůstek nechybí nic zásadního. Univerzální nástroj z Garminů dělají vestavěné senzory: výškoměr, barometr, teploměr, kompas, GPS (+ Galileo a GLONASS) a samozřejmě optické čidlo pro měření tepové frekvence. S ohledem na množství souvisejících funkcí pak bude jednoduší začít s výčtem toho, co hodinky na rozdíl od dražších modelů neumí.

Asi nejcitelněji bude aktivnějším sportovcům chybět měření parametrů VO2Max (hodnota maximálního objemu kyslíku, který je člověk schopen využít) a SpO2 (saturace krve kyslíkem). Běžný uživatel by pak mohl postrádat možnost nahrát si do paměti hodinek hudbu a vyrazit do terénu nebo do bazénu zcela bez mobilu. Chybí bohužel i praktická funkce Garmin Pay, která začala nedávno fungovat i v ČR. Díky ní si s sebou na sport nebo na výlet nemusíte brát platební kartu nebo hotovost, Garmin Pay totiž promění hodinky v bezkontaktní platební kartu.

Golfistům pak bude chybět golfový režim. Milovníci většiny ostatních měřitelných sportovních aktivit však svůj sport v nabídce hodinek najdou včetně veslování uvnitř, plavání v bazénu i v otevřené vodě, snowboardingu, chůze, turistiky, lyžování, stepperu, atd. S menším a natvrdo rozděleným černobílým displejem se pak budete muset obejít i bez integrovaných mapových podkladů, které nabízí například zmíněný model Fénix 5+. Tolik k negativům oproti vyšším modelům.

Co naopak kromě základních monitorovacích funkcí (počet kroků a vystoupaných pater, atd.) hodinky umí? Upozorní vás na příchozí bouři, a ukazují, kdy zachází a vychází slunce. Umožňují uložení vybraných navigačních bodů (waypoints), po kterých se následně můžete vracet. K dispozici je i funkce, která automaticky uloží trasu, po které jste doběhli do cíle a naviguje vás po ní zpět. Virtuálního partnera využijete, pokud podobnou funkci nepoužíváte v některé z běžeckých aplikací na mobilu. Systém je zřejmý. Na dané trase soupeříte s předem nastaveným tempem a celkovým výsledkem. Zrovna tak si můžete „za soupeře“ vybrat některou z předchozích aktivit.

Stejně jako ostatní modely, umí i Instinct sledovat váš spánek, který pochopitelně v plánování dalších tréninků hraje podstatnou roli. Tuto funkci je však potřeba brát s rezervou. Systém nedokáže rozpoznat například krátký spánek během dne, a když položíte hodinky na poličku, taky si bude myslet, že v klidu spíte. Navíc řada odborníků na kvalitní spánek se shoduje v tom, že mít cokoliv během odpočinku připnutého na ruce, není vhodné.

Nastavit si můžete prakticky cokoliv

Ačkoliv mně osobně vyhovuje základní grafická podoba jednotlivých obrazovek i podaných informací, Garmin nabízí velkou svobodu v tom, co si kde a jak necháte zobrazit. Nastavit si můžete i samostatné položky v miniaturním kruhovém displeji. Ty se mohou, ale také nemusí měnit s tím, jak listujete informacemi (obrazovkami) na hlavním displeji. Oddělený minidisplej s inverzním podbarvením a datumovkou v kombinaci s přehledným defaultním ciferníkem s grafickým průběhem srdečního tepu považuji za velmi praktické a neměl jsem je potřebu jakkoliv měnit. Garmin nicméně nabízí i několik dalších, kompletně přednastavených ciferníků.

Model Instinct, stejně jako řada Fénix jsou striktně nedotykové hodinky ovládané pouze tlačítky. Je to logické, při běhu nebo jiné aktivitě by pohyb zpoceným prstem po malém displeji nebyl právě tím, co by vás zavedlo k cíli. A ačkoliv u modelu Fénix 5 můžete dotykový displej kvůli praktickému posouvání mapy teoreticky postrádat, na Instinctech vám (i vzhledem k tomu, že mapové podklady tento model neumí) chybět určitě nebude.

Z pohledu sportovce jsou všechny potřebné funkce rychle dostupné, ale pochopitelně si musíte hodinky dopředu předpřipravit podle svého gusta. To znamená, že si vyberete oblíbené sporty, které se před samotnou aktivitou zobrazí na displeji ve výběru nejvýše, a vy si rychlým listování vyberete ten pravý. Stejně tak je dobré si navolit seznam obrazovek, respektive dat, kterými chcete během výkonu nejčastěji listovat a mít je tak na dosah několika stisknutí tlačítka. Orientační běžec si jistě na čelní místo zařadí kompas, zatímco při józe se hodí spíše stopky a další časovače, případně ovládací prvky pro přehrávání hudby. Nadefinovat si můžete i funkci některých tlačítek při jejich dlouhém stisku.

Na spodní straně pouzdra je optický senzor, který nepřetržitě měří tep. Hodnoty zapisuje jednou za sekundu. Samozřejmě lze nastavit, že systém hlídá příliš vysokou nebo naopak nízkou hodnotu tepu. Stejně tak mohou hodinky zvukově i vibrací varovat před nízkým nebo vysokým tempem, nadmořskou výškou, kadencí (s připojeným příslušným senzorem), atd. Dokážou vibracemi upozornit i na přednastavenou uraženou vzdálenost, uběhnutý čas nebo třeba přechod z běhu do chůze. Na trase nebo při tréninku v tělocvičně si podle vybraných parametrů (času, vzdálenosti, atd.) můžete nechat připomínat pití nebo jídlo. Možností je řada. V souvislosti s měřičem tepu umí Garmin hlídat i úroveň stresu.

Trochu na vedlejší koleji jsou u sportovně zaměřených hodinek funkce notifikací z mobilu (příchozí hovory, schůzky v kalendáři, atd.). Nicméně i ty ve výbavě Garmin Instinct najdete. Vzhledem k rozměrům displeje a velikosti písma nelze počítat s tím, že byste si na hodinkách pročítali e-maily nebo byť jen příchozí zprávy. Zobrazí se vždy jen hlavička mailu nebo začátek zprávy. To se může teoreticky hodit ve chvíli, kdy se potřebujete jen rychle přesvědčit, zda vám nepřišlo něco důležitého. Instinct zvládají pochopitelně i notifikace z dalších aplikací. Jejich využití je čistě na vás. Osobně upřednostňuji mít aktivováno co nejméně potenciálně rušivých upozornění.

Rozšířenou spolupráci s mobilem pak nabízí pouze režim hudby. Skrze tlačítka hodinek můžete ovládat přehrávač (například Spotify, Podcasty, iRadio, atd.) na mobilu. Praktické je to bohužel jen teoreticky. Navržený způsob ovládání, který Garmin využívá i u některých ostatních modelů, totiž není v tomto ohledu příliš ergonomický. Když vstoupíte na „přehrávací obrazovku“, uvidíte nejprve název skladby a jméno interpreta. Ovládací prvky vyvoláte až stiskem pravého horního tlačítka. Tím se však teprve dostanete do jakéhosi carouselu, kde si teprve vyberete funkci (stop, play, posun vpřed/vzad, hlasitost, atd.), kterou stiskem další klávesy aktivujete. Pouhé ztišení skladby tak vyjde minimálně na čtyři stisknutí dvou různých tlačítek.

Výdrž akumulátoru je jedním z parametrů, kterým sportovní hodinky Garmin vysoce převyšují jakékoliv klasické chytré hodinky. Při běžném nošení, pouze s minimální aktivací GPS, mi bez problémů vydržely dva a půl týdne (výrobce přitom udává výdrž „jen“ 14 dní). Při pravidelném běhání, hodina dvakrát týdně, jsem nikdy nemusel nabíjet častěji než právě jednou za 14 dní. Podle tabulkových parametrů by pak Garmin Instinct měly vydržet 16 hodin nepřetržitého provozu s aktivní funkcí GPS. V režimu (UltraTec) s méně častým dotazováním na polohu satelitů, by měla výdrž dosáhnout až 40 hodin. Pro dvoudenní trek do hor naprosto dostačující.

Koupit, či nekoupit

V kombinaci s aktuálně vyladěnou mobilní aplikací Garmin Connect, ve které můžete své výsledky sledovat graficky přehledně sestavené na velkém displeji mobilu, mohou být hodinky Garmin Instinct ideální volbou pro ty, kteří nepotřebují všechny profesionální funkce vyšších modelů (jako je VO2 Max, apod) a hledají odolný nástroj s dlouhou výdrží za rozumnou cenu. Nevýhod není mnoho a ty, co jsem zmínil (nedokonalé ovládání hudebního přehrávače, „plastový“ vzhled) jsou buď subjektivního rázu, nebo se bez nich dá lehce obejít.