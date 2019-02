Nahrazování jídla tekutou stravou není rozhodně novým trendem. Avšak zázračné koktejly na hubnutí, které byly populární před několika lety, dnes vystřídaly daleko sofistikovanější druhy nápojů. Na popularitě v současnosti získává především výrobek nazývaný Mana. Prodává se jako prášek, který musíte smíchat s vodou nebo hotový drink. Podle výrobce je Mana nutričně kompletní jídlo, které vás dokonale zasytí, vašemu tělu rychle dodá 400 kalorií a pokryjete 20 procent vašeho denního příjmu.

Jen si to zkuste představit. Ráno si namísto krabiček s jídlem do práce přibalíte jen prášek, z kterého si můžete kdykoliv během dne bleskurychle připravit plnohodnotný pokrm. Konec přesmaženým jídlům a polotovarům z firemní kantýny. Mana je podle výrobce připravena jen z těch nejkvalitnějších ingrediencí a navíc svým složením vyhovuje také potřebám veganů. Nezní to až pohádkově na to, aby v tom přeci jen nebyl nějaký háček?

Tekutý jídelníček, ano nebo ne?

Strava, její složení i doporučené dávky živin jsou pro každého z nás jiné. Liší se například podle pohlaví, věku, výšky, hmotnosti, nebo zdravotního stavu. Tento nápoj však dodává všem naprosto stejnou porci včetně jejího složení i živin.

„Podle výrobce jeden nápoj obsahuje 400 kalorií, což by měla být jedna pětina denního příjmu. Pokud bychom nahradili veškeré jídlo Manou, znamenalo by to, že bychom přijali pouze 2000 kalorií. To je množství průměrného denního příjmu například zdravé zhruba třicetileté ženy, vysoké 165 centimetrů o hmotnosti 60 kilogramů. Mužům, těhotným, kojícím ani dospívajícím toto kalorické množství, bohužel, nestačí,“ vysvětluje úskalí související s nahrazením pestré stravy Manou doktorka Kateřina Cajthamlová.

Navíc upozorňuje také na nevhodnou skladbu makroživin. „20 gramů bílkovin, 35,5 gramů sacharidů a 20 gramů tuků plus 4,3 gramů vlákniny. Na porci hlavního jídla je to málo bílkovin, sacharidů i vlákniny, naopak obsahuje o čtvrtinu více tuků než je doporučené množství. Na svačinu je tam zase málo sacharidů a zbytečně mnoho tuků a bílkovin. Velkým problémem této směsi je tak chybný poměr živin, příliš mnoho tuků vůči bílkovinám, málo sacharidů a vlákniny,“ říká doktorka Cajthamlová.

A co jiné nápoje?

Nápojů podobných Maně, které mohou nahradit jídlo, je celá řada. V USA je například velmi populární drink ze sójových bobů Soylent. V České republice je zase vedle Many k dostání oříškový nápoj Nutberg. Ten je bohatým zdrojem sacharidů, a proto má podle výrobců sloužit jako rychlý zdroj energie.

Také v lékárně můžeme zakoupit nápoj, který dokáže nahradit jídlo. Nutridrink se prodává jako náhradní roztok pro perorální výživu, kterou dostávají i pacienti v nemocnicích. Tato tekutá výživa je určena především lidem s onemocněním, jež jim nedovoluje rozmělňovat a trávit běžnou stravu. Ačkoliv je tento nápoj volně prodejný, najdeme na něm jasnou informaci o tom, že neslouží jako kompletní náhražka stravy a jeho konzumaci je vhodné konzultovat s lékařem.

Pestrou stravu nápojem nahradíte jen stěží

Nahrazovat pestrý jídelníček ať už Manou nebo jinými nápoji by nám tak z dlouhodobého hlediska nemuselo rozhodně prospět. Tělo každého z nás je totiž jiné a má své individuální potřeby, které univerzální nápoj dokáže naplnit jen stěží. Před možnými riziky jídelníčku složeného výhradně z těchto produktů varuje doktorka Cajthamlová. „Nahradit tímto výrobkem pestrou stravu by po nějaké době zajisté vedlo k četným zdravotním potížím. Nahrazuje-li někdo touto směsí pouze jedno jídlo a ve zbytku stravování přidá sacharidy, bílkoviny, vlákninu a omezí tuky, je-li mladý a zdravý, nemusí to mít negativní efekt. Pokud touto porcí doplní kulturista nebo sjezdový lyžař občas svou stravu, zřejmě se mu rovněž nic zásadního nepřihodí. Rozhodně ale nedoporučuji místo vyvážené pestré stravy experimentovat s tekutými náhražkami stravy bez porady a doporučení lékaře“.

Pokud spěcháte nebo máte nedostatek času, může být tato tekutá strava jednou za čas užitečným pomocníkem. Berte ji však pouze jako nouzové řešení nikoliv jako náhražku pestrého a vyváženého jídelníčku.